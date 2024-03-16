大昌食品市場全線關店 學者：零售業進「痛苦轉型期」

勞工處：已提按例補償

有報道稱，「大昌食品市場」昨陸續向員工發出終止僱傭合約通知書，將於下月14日工作時間結束後終止僱員合約。勞工處昨回覆稱十分關注事件，正跟進有關情况，已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款，處理受影響僱員的僱傭補償事宜。強積金管理局昨稱「大昌食品市場」無拖欠強積金供款。海關及消委會昨暫無接獲投訴。

李兆波：內地客低消費難助「還魂」

邵家輝促擴一簽多行

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，疫前本港零售額月均錄得400多億元，惟疫後復常月均只有300多億元，最高峰時期僅360多億元。他認為，零售額難以返回疫前水平，相信有商人情願提早結業，總比承受加租甚至虧損好。他提到，現時政府推出不同活動期望帶動人流，惟內地客留港時間減少，消費相對低，令零售額「還魂」想法屬一廂情願。他形容現時零售業「大勢已去」，進入「痛苦轉型期」，相信業界隨市場形勢下調價格，才能提升本港對鄰近城市競爭力，但並非短期內會出現。

邵家輝提到，本港零售額三分之二來自本地客、三分之一來自訪港客，而現時不少港人周末選擇北上消費，對本地日用品及食品市場帶來一定挑戰。他認為港府推出不同盛事，期望長遠增加本地客在港消費的誘因。身兼全國政協委員的邵稱，已向中央提案恢復及擴大「一簽多行」，期望港府與內地相關部門盡快協調，相信有助提升內地客來港消費意欲。

翻查資料，「大昌食品市場」起初是「大昌行集團」附屬零售企業，即「大昌貿易行食品肉類海鮮特價市場」，至今約39年歷史。出售急凍食品為主的「大昌食品市場」及「大昌食品專門店」，在2014年最高峰時期在港有90間分店；2018年分店數目減至47間。