話你知：北院東院有前例 報告倡分開處理樣本

公立醫院過去最少兩度發生類似事件，均於採集樣本時出錯。北區醫院2008年一名患有良性乳房腫瘤的36歲女病人，在病房抽取乳房活組織後，存放於載有另一名乳癌女病人的乳房組織的樣本瓶，被誤診癌症而切除左邊乳房。

2015年，東區醫院為一名64歲肺結核男病人採集肺部樣本後，醫護將樣本裝在載有另一肺癌病人樣本的容器，被誤診肺癌並切除肺部右下方，術後化驗樣本發現並無癌細胞始揭發。

兩宗事故均有成立專家調查小組或委員會調查事件，東區醫院事故的委員會其中一名成員，正是昨日有份交代博愛事故的新界西醫院聯網總監、時任屯門醫院及博愛醫院放射科及核子醫學部部門主管王耀忠。

東區醫院調查報告建議，在可行情况下分開處理相同類型病人樣本，並避免重複使用處理樣本工具，而收集病人樣本時不能使用已開封或封條破損的樣本瓶，並減少使用不必要的瓶裝器具，以及詳細記錄樣本種類及抽取樣本總數等。