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話你知：北院東院有前例 報告倡分開處理樣本

【明報專訊】博愛醫院混雜化驗樣本導致59歲病人錯切子宮，為近10年再有類似事件。東區醫院2015年六旬男病人肺部樣本與另一病人混雜，被誤診肺癌，切除部分肺部。院方事後成立專家委員會調查事件，並提出多項改善建議，包括在可行情况下分開處理相同類型病人樣本等。

公立醫院過去最少兩度發生類似事件，均於採集樣本時出錯。北區醫院2008年一名患有良性乳房腫瘤的36歲女病人，在病房抽取乳房活組織後，存放於載有另一名乳癌女病人的乳房組織的樣本瓶，被誤診癌症而切除左邊乳房。

2015年，東區醫院為一名64歲肺結核男病人採集肺部樣本後，醫護將樣本裝在載有另一肺癌病人樣本的容器，被誤診肺癌並切除肺部右下方，術後化驗樣本發現並無癌細胞始揭發。

兩宗事故均有成立專家調查小組或委員會調查事件，東區醫院事故的委員會其中一名成員，正是昨日有份交代博愛事故的新界西醫院聯網總監、時任屯門醫院及博愛醫院放射科及核子醫學部部門主管王耀忠。

東區醫院調查報告建議，在可行情况下分開處理相同類型病人樣本，並避免重複使用處理樣本工具，而收集病人樣本時不能使用已開封或封條破損的樣本瓶，並減少使用不必要的瓶裝器具，以及詳細記錄樣本種類及抽取樣本總數等。

相關字詞﹕北區醫院 子宮膜癌 東區醫院 醫療事故 博愛醫院

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