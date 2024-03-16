明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

照超聲波無恙 院方稱病理報告「黃金標準」 患癌宜早動刀

【明報專訊】博愛醫院混雜兩名病人化驗樣本，導致59歲女病人誤診子宮內膜癌並錯切子宮。被問到為何單靠化驗結果決定切除手術，屯門醫院及博愛醫院婦產科部門主管梁浩基昨稱，事主停經後出血是患癌風險因素，且病理報告是診斷「黃金標準」，癌症病人愈早做手術亦愈好。有婦科腫瘤科專科醫生稱，病理化驗較超聲波準確，醫生一般會跟從。本身是外科醫生的立法會醫衛界議員林哲玄則稱，若醫生以其他影像辨認腫瘤後未能確定診斷，應與病人商討決定最佳治療方案。

脗合停經出血病徵 確信患癌

事主切除子宮前曾接受子宮鏡及超聲波檢查，梁浩基透露檢查結果反映病人正常，惟病理報告是「最精準、最仔細」，「是在顯微鏡下觀察病人的組織，能確切告知有否癌細胞，以及是哪一種類的癌細胞」，且化驗報告結果脗合停經後出血病徵，故團隊確信事主患子宮內膜癌。

梁稱，病人覆檢須承受再度抽樣風險且化驗需時，或延誤診治，「癌症而言，其實愈早安排做手術，對病人的好處是愈早的」。

專科醫：跟報告治療 一般不會再驗

中大婦產科學系名譽臨牀教授、婦科腫瘤科專科醫生張德康說，「黃金標準」代表「報告出來，醫生是要信的，要跟報告做」；而病理化驗是透過顯微鏡觀察到癌細胞，較超聲波更準確。

婦產科專科醫生羅致廉稱，病理實驗室的標準化驗流程一般需獲認證，而醫生根據化驗報告治療，一般「不會再驗」，私家醫院亦如此做法。他稱女性停經後陰道出血，大部分不是患癌，醫生首要排除子宮內膜癌風險；若事主術後無併發症，應能大致復元。

林哲玄：醫生不全依賴 會看其他影像

林哲玄表示，醫生非常信賴病理化驗報告，形容是診斷的「最強證據」，惟不會百分百依賴結果，亦會靠其他影像辨認腫瘤，若未能完全肯定診斷會與病人商討，共同決定最佳治療方案。

相關字詞﹕子宮內膜癌 博愛醫院 醫療事故

上 / 下一篇新聞