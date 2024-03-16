照超聲波無恙 院方稱病理報告「黃金標準」 患癌宜早動刀

脗合停經出血病徵 確信患癌

事主切除子宮前曾接受子宮鏡及超聲波檢查，梁浩基透露檢查結果反映病人正常，惟病理報告是「最精準、最仔細」，「是在顯微鏡下觀察病人的組織，能確切告知有否癌細胞，以及是哪一種類的癌細胞」，且化驗報告結果脗合停經後出血病徵，故團隊確信事主患子宮內膜癌。

梁稱，病人覆檢須承受再度抽樣風險且化驗需時，或延誤診治，「癌症而言，其實愈早安排做手術，對病人的好處是愈早的」。

專科醫：跟報告治療 一般不會再驗

中大婦產科學系名譽臨牀教授、婦科腫瘤科專科醫生張德康說，「黃金標準」代表「報告出來，醫生是要信的，要跟報告做」；而病理化驗是透過顯微鏡觀察到癌細胞，較超聲波更準確。

婦產科專科醫生羅致廉稱，病理實驗室的標準化驗流程一般需獲認證，而醫生根據化驗報告治療，一般「不會再驗」，私家醫院亦如此做法。他稱女性停經後陰道出血，大部分不是患癌，醫生首要排除子宮內膜癌風險；若事主術後無併發症，應能大致復元。

林哲玄：醫生不全依賴 會看其他影像

林哲玄表示，醫生非常信賴病理化驗報告，形容是診斷的「最強證據」，惟不會百分百依賴結果，亦會靠其他影像辨認腫瘤，若未能完全肯定診斷會與病人商討，共同決定最佳治療方案。