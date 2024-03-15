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一句「買房」識穿假兒子 八旬婦助放蛇擒獲騙徒 膺好市民

【明報專訊】「好市民獎頒獎典禮2023」周日（17日）將在會展舉行，共80人獲獎。今屆最年長得獎者、84歲的退休婆婆李仲美曾協助警方「放蛇」捉拿騙徒。2022年11月，她接到騙徒來電冒認是其兒子，聲稱被拘留於沙頭角警署，急需5萬元現金保釋。機警的李婆婆洞悉對方聲線有異，不但報警求助，更配合警方行動，保持鎮定假裝應約繳款，「起碼有望拉到其中一個騙徒，咁少啲人畀人呃嘛」。

憶述與騙徒見面情形，李婆婆說當時略感害怕，幸好當時仍需戴口罩，不用擔心被「點相」，加上知道警方已安排多人埋伏，所以保持鎮定與騙徒接觸，並假意詢問「你是不是我兒子的朋友」，待他確認後再遞上由警方準備的假錢。騙徒離開後即被便衣警捉拿，其後被裁定串謀詐騙罪成，判入勞教所。

李婆婆說一直不忿騙徒行為，所以樂意協助警方「放蛇」，「聽收音機、睇報紙，好多騙徒呃阿公阿婆，我哋嗰時好辛苦先儲到一萬蚊，一呃呃幾萬蚊，呃晒棺材本，好陰功」。談到如何識破騙徒，她說除了聲線與兒子有異，騙徒着她到銀行以「買房」為由取錢亦有可疑，「香港邊會講『買房』，講『買樓』嘛！」

另一「好市民」剛出院 聞呼叫助追賊

駕船出海拯溺 破天荒6人獲「全年好市民」

另一名「好市民」鄭奇強患有薄血病和腦癇症，去年6月，出院不久的他在屯門港鐵站聽到有人呼救被偷錢包，立即上前協助。其間疑犯逃跑，鄭由1樓月台跑到地下大堂，疑犯跨過閘機時絆倒，被鄭與兩市民合力制服，疑犯最後扒竊罪成判監8個月。

鄭先生說，自己曾因腦癇症一天暈倒兩次，事發前曾留院20多天接受治療，事後太太有表示擔憂，但他形容追賊是「自然反應」，「我都無諗，佢走就立即追」。患病30年的鄭先生表示，自身經歷令他盡力幫助有需要的人，亦希望感染他人「遇見有問題時，可以行多一步」。

過往每屆「好市民獎」會有一名「全年好市民獎」得主，今屆破天荒有6名得獎者。警方稱2022年9月多名市民於西貢海域玩水上活動期間，天氣急轉直下，警方在短時間內接獲多宗有人墮海及船艇翻沉報案；在救援人員接報趕至前，6名船家分別自發駕船出海拯救遇險者，最終救起37人，6人同時獲獎。

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