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6款假奶嘴夾未達歐標準 消委：或窒息纏頸

【明報專訊】俗稱假奶嘴的安撫奶嘴是父母照顧嬰幼兒常見產品，部分安撫奶嘴會附有連接帶和夾子。消委會測試15款安撫奶嘴夾，發現6款未能通過歐洲標準的安全要求，有窒息或纏頸風險，測試結果已交海關跟進。

部件能穿過仿口腔測試模板

測試樣本包括平面和立體款式，當中10款附有衣物夾，另外5款是毛絨玩具或布料部件款式，不設衣物夾。本港未有就安撫奶嘴夾訂定特別的安全要求，消委會參考歐洲標準做結構及機械性能兩類安全測試。

測試發現，「黃色小鴨」、「酷咕鴨」、「mushie」、「Snapkis」及「Hoppetta」樣本的衣物夾或裝飾部件能穿過兩個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，但無通風氣孔，有引致窒息風險；「酷咕鴨」樣本的固定夾拆卸後，能穿過全部3個測試模板，未能通過安全測試。「黃色小鴨」分銷商向消委會稱會回收涉事型號「造型奶嘴鍊」並停止在港發售；「酷咕鴨」品牌商指涉事產品「酷酷造型奶嘴鍊」已停產。

黃色小鴨：停售 酷咕鴨：停產

另據歐洲標準要求，奶嘴夾整體（不包括衣物夾）在25牛頓拉力下伸展時，長度上限220毫米，測試發現前述5款樣本長度介乎223至286毫米，其中「黃色小鴨」、「Snapkis」及「Hoppetta」樣本超出36個月以下嬰幼兒的平均頸圍（240毫米）。消委會提醒家長切勿自行延長奶嘴夾的連接帶，避免嬰幼兒有纏頸風險。

此外，「小獅王辛巴」樣本未能通過衣物夾耐用和拉力測試，消委會指樣本損壞破裂形成的小部件或會被嬰幼兒吞下，有窒息風險。產品代理商向消委會稱，製造商將產品送第三方實驗室檢測，結果通過相關測試，已向消委會交報告。

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