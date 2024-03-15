6款含游離甲醛香料致敏物 179元除皺眼霜性價比高

國產OLAY 150ppm游離甲醛 30可致敏

被測試的15款產品售價由179至1060元不等，其中在聲稱來源地中國的「OLAY」樣本中，驗出0.015%游離甲醛，即150ppm。消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年相信，游離甲醛源自樣本內可能釋出甲醛的防腐劑，又指有海外研究報告指對甲醛過敏者，接觸低濃度水平甲醛，例如30ppm已有可能出現過敏反應，提醒皮膚特別敏感或對甲醛過敏者避免選用含可釋出甲醛成分的眼霜。

黃鳳嫺則呼籲生產商減少用可釋出甲醛的防腐劑。該產品生產商回覆消委會指，是次檢測產品的物質或成分含量符合本地、內地及歐盟法例和安全規定，認為消費者可安全使用。

「Whoo」致敏物最多 除皺效果理想

消委會另於5款樣本驗出香料致敏物質，總量由0.0018%至0.2403%不等，當中以聲稱來源地為韓國、售價約780元的「The history of Whoo」樣本檢出的總量最高，致敏物種類多達8種，惟標籤沒標示成分列表。生產商回覆消委會稱，已就結果通報韓國總公司，會適時檢討配方，日後會研究改善產品成分的標示。

就產品除皺及保濕效果，消委會邀請逾220名年介40至55歲亞洲女性做測試，每款樣本由14至15名試用者連續使用30日，每日早、晚於其中一邊面眼周範圍使用一次，另一邊不塗搽護膚品。結果顯示，12款眼霜的除皺效果屬中等或稍勝於中等水平，其中「The history of Whoo」樣本的除皺效果最理想，皮膚表面平均粗糙度（Ra值）改變幅度減少13.33%，保濕效能達17.92%，總評為3.5分（總評分為5）。

售價最貴（約1060元）、聲稱來源地為韓國的「雪花秀」樣本，其Ra值改變幅度只減少2.60%，但保濕效能達30.32%，總評為最低的3分。雪花秀生產商指參與生產商研究的試用者有31人，認為參與消委會試驗的人數相對較少，只能用作評估產品效能趨勢，所得結果或不足以作確切的效能結論。

至於性價比最高的是「NIVEA」細胞激活抗皺緊緻護眼唇霜（圖），總評分4.5，售價179元，其Ra值改變幅度減少11.37%，整體除皺效果有3.5分；保濕效能達17.51%，有4分；亦無任何游離甲醛及香料致癌物質。

（消委報告）