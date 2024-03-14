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文體旅局：首兩月783萬人訪港 較上季增一成

【明報專訊】署理文化體育及旅遊局長劉震昨稱，去年訪港旅客達3400萬人次，每個季度訪港旅客持續增長，顯示旅遊業復蘇勢頭強勁。他引用入境處初步數據稱，今年首兩個月訪港旅客約783萬人次，即每日平均有13萬人次，較去年第四季的11.6萬人次增加12%。

稱旅發局社交平台粉絲逾1100萬

劉震昨在立法會回應議員質詢時表示，旅客口味不斷轉變，更多旅客期待深度體驗，當中不少根據網絡推介，尋找地道體驗和打卡熱點，旅發局去年邀請逾2000名內地、東南亞和歐洲等業界、媒體、影視紅星，以及小紅書、抖音、微博、Bilibili等博主，親臨香港體驗，在社交媒體製造正面口碑；當局亦有邀請來港參與盛事和大型會議或比賽的嘉賓，順道體驗香港特色，例如在剛舉行的LIV Golf職業巡迴賽，主辦單位邀請多名球星參觀故宮博物館、品嘗盆菜、觀賞變臉表演等，球星隨後亦有在社交平台分享體驗。他說，旅發局至今在各大社交媒體平台累積逾1100萬粉絲，過去一年透過這些平台，內容觸及超過20億人次。

劉又說，非常重視不同旅客有不同體驗，舉例期望透過「創意．深度遊」行程設計比賽提供更豐富行程，今年嘗試將3月定為「藝術3月」，希望旅客可逗留更久。

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