維港兩岸5藝術項目 「發光蛋」3‧25金鐘海濱與人互動

料吸逾200萬人次 入添馬草地須預約

「teamLab：光漣」共有兩件藝術作品，包括《持續站立的生命》的200多個發光ovoid，與觀眾互動而變換顏色和音效；《呼應之樹》則讓園內數十棵樹木與ovoid呼應，不斷變換光色與音調。

康文署長劉明光表示，今次是teamLab首次在海邊設置「發光蛋」，意念是以光連接自然及人類，並以光模糊水與陸的界線，以光觸動人心，蛋形裝置則象徵生命，寓意生命與世界不可分割，且無邊界及具連續性。

市民若要在添馬公園草地近距離接觸發光裝置則須預約，每晚6時半至11時，每半小時一節，3月18日中午12時起可到Klook預約未來一周的觀賞時間，及後每周一中午12時會開放接下來一周的預約時段，每日下午1時亦有即日預約空位開放。每人每日只可預約一場次，每次可替兩人預約，進場須展示二維碼。

另一組展覽「藝術有理」位於中西區海濱長廊（中環段），由本地藝術團隊LAAB Architects及藝術家郭達麟創作，包括《維港盃》及《薛丁格牀》，是與光的本質與特性相關的互動藝術裝置。

尖沙嘴巨LED展梵高精粹

尖沙嘴海濱亦有3個項目（見表），包括獲「文化藝術盛事基金」資助、由領賢慈善基金與梵高文化遺產基金推出的「梵高．樂印」，於尖沙嘴鐘樓前方設巨型LED藝術裝置《迴圈》，呈現梵高藝術精粹，並配上原創音樂《不見不散》。

康文署亦就金庸百年誕辰舉辦多項紀念活動，包括兩個分別於文化博物館及中環愛丁堡廣場的雕塑展。康文署亦將與無綫電視下月合作舉行服飾道具展，另推出多項教育推廣活動，包括講座、親子工作坊、藏品展等。劉明光預料有10萬或以上人次參觀相關展覽。