明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

維港兩岸5藝術項目 「發光蛋」3‧25金鐘海濱與人互動

【明報專訊】康文署3月推出大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」，包括首次與國際藝術團隊teamLab合作推出「teamLab：光漣」，於金鐘添馬公園至海上放置200多件3及5米高的「發光蛋（ovoid）」裝置，3月25日（周一）起免費開放至6月2日，其中添馬公園草地部分須網上預約方可進場；連同中西區海濱長廊另一展覽，兩項活動成本約5000萬元。至於整個「藝術@維港2024」活動，康文署預計逾200萬人次參觀。

料吸逾200萬人次 入添馬草地須預約

「teamLab：光漣」共有兩件藝術作品，包括《持續站立的生命》的200多個發光ovoid，與觀眾互動而變換顏色和音效；《呼應之樹》則讓園內數十棵樹木與ovoid呼應，不斷變換光色與音調。

康文署長劉明光表示，今次是teamLab首次在海邊設置「發光蛋」，意念是以光連接自然及人類，並以光模糊水與陸的界線，以光觸動人心，蛋形裝置則象徵生命，寓意生命與世界不可分割，且無邊界及具連續性。

市民若要在添馬公園草地近距離接觸發光裝置則須預約，每晚6時半至11時，每半小時一節，3月18日中午12時起可到Klook預約未來一周的觀賞時間，及後每周一中午12時會開放接下來一周的預約時段，每日下午1時亦有即日預約空位開放。每人每日只可預約一場次，每次可替兩人預約，進場須展示二維碼。

另一組展覽「藝術有理」位於中西區海濱長廊（中環段），由本地藝術團隊LAAB Architects及藝術家郭達麟創作，包括《維港盃》及《薛丁格牀》，是與光的本質與特性相關的互動藝術裝置。

尖沙嘴巨LED展梵高精粹

尖沙嘴海濱亦有3個項目（見表），包括獲「文化藝術盛事基金」資助、由領賢慈善基金與梵高文化遺產基金推出的「梵高．樂印」，於尖沙嘴鐘樓前方設巨型LED藝術裝置《迴圈》，呈現梵高藝術精粹，並配上原創音樂《不見不散》。

康文署亦就金庸百年誕辰舉辦多項紀念活動，包括兩個分別於文化博物館及中環愛丁堡廣場的雕塑展。康文署亦將與無綫電視下月合作舉行服飾道具展，另推出多項教育推廣活動，包括講座、親子工作坊、藏品展等。劉明光預料有10萬或以上人次參觀相關展覽。

上 / 下一篇新聞