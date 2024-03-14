食肆憂延後 購紙餐具「睇定先」

有稱不知細節 三餸飯店研加價

油麻地有不少賣三餸飯食肆，大部分仍用發泡膠飯盒及提供塑膠飲管。其中一間設堂食的三餸飯店以發泡膠碗盛湯水給堂食客，職員陳先生稱未做準備，又說最好推遲實施時間，「撤銷最好」。他又稱，政策實施後轉用紙餐具成本增加，會研究加價，「始終成本都係加番啲客人度」。

旺角一間點心店經理黃先生稱，只知道政策4月實施，對具體管制即棄餐具則不清楚；又說未找供應商傾談轉用餐具事宜，但稱政策實施後會跟隨換替代餐具，相信需花時間向熟客解釋。同區一間韓國菜餐廳老闆唐先生則說知悉有關政策，亦會跟政策轉用非塑膠餐具，但「走塑」面臨不少困難，慨嘆去年市道差，憂政策下經營成本增加，使用紙餐具或成本上漲。唐又說現已有紙餐具供應商接洽，惟要「睇定先」，憂政策延後實施，笑稱若購入紙製餐具「咪做咗水魚」。