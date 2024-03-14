「走塑」在即 政府：八成食肆未準備 適應期再到訪或執法 業界：替代貴半年緩衝多觀望

陳克勤促宣傳「入屋」 關注有否檢討策略

民建聯陳克勤昨在立法會大會口頭質詢，稱社會支持環保措施包括垃圾徵費及走塑，「但去到具體操作就有好多疑問」，雖然政府努力宣傳及教育，「宣傳面很闊，但深入程度有需要改善，特別中小企、個別市民，很多時都不掌握政策內容」。他關注政府有否檢討宣傳策略，令宣傳更「入屋」及「令市民聽得明」，令環保政策不會停留在「知易行難」困局。

謝展寰：將更多實踐參與 料效果更佳

謝展寰回應稱，從推廣垃圾徵費到管制即棄膠餐具，政府汲取很多經驗，並非單靠電視及宣傳單張就可令公眾認識管制計劃，將來會透過更多的實踐及參與等方式，相信效果會更好。

謝承認「過去宣傳作用不夠大」，故會派員探訪全港約2萬間小型食肆，講解新例及提供支援。他稱目前已探訪食肆中，約八成未做準備，其餘約兩成已轉換。政府會在法例實施後首半年適應期再派員探訪現時未準備的食肆，了解採購替代即棄餐具有否困難及提供協助，如屢勸不改會執法。

翻查資料，政府2月底向立法會提交文件顯示，去年底開始派員實地走訪約2萬間中小型食肆，以問卷形式評估商戶合規程度，協助他們了解管制內容及做好準備，至上月底估計已走訪約1.2萬間食肆。據了解，政府至今未完成走訪全港2萬間中小型食肆。

首階段管制措施包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠餐具及即棄膠餐具，例如飲管、攪拌棒、叉、刀、匙和碟；至於即棄膠杯和食物容器等，首階段會禁止食肆向堂食顧客提供，外賣不受影響。除餐具外，首階段管制亦涵蓋多種膠產品，包括膠柄棉花棒、膠牙籤、雨傘袋及熒光棒等。謝展寰昨日稱會待市場有足夠替代品才會推行第二階段管制，現未有時間表。

餐飲聯業協會會長黃家和回應查詢稱，大部分中小型食肆仍未開始訂購替代即棄餐具，原因包括新法例未實施，以及替代即棄餐具較膠餐具貴25%以上，再加上首半年為適應期，「感覺無咁快殺到埋身」，故業界抱觀望態度。

黃家和：業界稱8月垃圾費增成本 盼再延

他又稱業界未提出要求押後餐具走塑，反認為8月1日實施垃圾徵費會令業界增加成本，認為垃圾徵費再押後至明年首季實施會令業界有較多時間準備。

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