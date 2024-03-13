啟德擬建高架運輸系統 成本貴不駁觀塘

土拓署未闡明系統營運模式，並重申會在下半年邀請供應商及營運商提交意向書後才敲定系統及做環評等，但據文件內模擬圖，系統將以列車方式營運，外型與輕鐵模式的智軌（ART）及「雲巴」較似，並非巴士專線模式的快速公交系統（BRT）。翻查資料，早前政府消息稱啟德一帶空間較狹窄，BRT所需高架橋較闊，料採用BRT可行性較低。

連接啟德站體育園至郵輪碼頭

文件介紹，啟德系統長約3.5公里，全程車程約10分鐘，各車站位置、接駁設施等會在做勘查研究時仔細考慮。對於不駁觀塘一帶，署方稱曾考慮，但要在九龍東部分已發展區興建系統，技術上將受制於毗鄰稠密發展，建造和運作成本高昂，認為非可持續和可取選項。

土拓署亦未交代系統建成時間表，僅稱會積極探討技術方案縮短建造時間、盡早做前期工程、提早開始部分系統測試等。署方明日（周四）會向九龍城區會交代詳情。

地產界料樓價「只會升幾%」

啟德前跑道區11幅住宅地近年陸續有樓盤推售，「天璽．海」今日首推68伙招標發售。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，撤辣後樓市成交增加，但未見跑道區樓價飈升，現呎價介乎2萬多至6萬元不等。陳說，跑道區樓盤大半正推售貨尾，運輸系統有新進展是雪中送炭，料可增買家信心，惟因大部分買家早「打定輸數」系統不駁觀塘，料呎價最終「只會升幾%」，「如駁觀塘則屬兩個世界」。

工聯會九龍東立法會議員鄧家彪認為，政府可提前規劃彩虹邨重建用地令系統可駁彩虹站，另一面接駁觀塘油塘一帶，可創造雙向分流及疏導人流，建議當局再考慮延長走線；又提出啟德系統可與另一擬建東九龍系統結合，兩者齊打通九龍東，以增成本效益。