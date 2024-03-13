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婦煮食焫着衫燒死 鄰居：救熄才知「火球」是人

【明報專訊】六旬婦前日在香港仔華富邨寓所懷疑煮食期間焫着衣物，半身着火衝出走廊求救，鄰居協力用水及滅火筒將火救熄，惟她當場證實死亡。協助救火的兩名鄰居表示當時只見到一個「火球」，救熄後才知道是一個人「起火」，事後回想內心也不好受，當中一人說淋水時聽到「『咋』一聲」，估計「燒到入心，見到都好慘」。

不良於行事主慢行出走廊倒地

據了解，63歲姓江女死者生前患紅斑狼瘡及骨枯，需用拐杖輔助步行，1997年起與丈夫及女兒同住上址，前日意外發生時獨自在家使用煤氣爐煮食。據悉現場附近有安裝閉路電視，見到事主身體起火並緩慢行出走廊，約半分鐘後被鄰居發現時已倒地，有人用滅火筒和水救火。

淋水「咋」一聲 救火者：燒到頭黑晒

居於事主單位斜對面的街坊陳女士說，住她對面單位的婆婆首先發現「火球」，嚇得叫救命。她出門口只見到一團火、「黑麻麻」，也不知道是不是人，立即返回屋內盛一盆水淋向「火球」，雖已大致救熄，但為安全起見再多淋一盆水。陳事後發現事主躺在地上、上身起火，已沒反應，「燒到成個頭黑晒」，而且淋水時聽到「『咋』一聲」，估計「燒到入心，見到都好慘」。她事後回想，認為應該用濕毛巾蓋着事主，但當時情况危急，自己已盡了責任。陳女士說事主行動不便，可能發現焫着衣物也來不及脫衣服。

用滅火筒救火的另一街坊陳女士說，意外發生時在睡午覺，突然聽到有人很淒厲地叫救命，打開門向左望見到一個「火球」，她便立即入屋拿滅火筒，噴完一支見到事主半邊身的火勢已熄滅，她拿另一支滅火筒再噴，直到事主身上沒有火，幾分鐘後消防員到場。她說初時不知道事主身體起火，也「無諗過救唔番」，事後「個心唔舒服」，前晚徹夜難眠，加上要錄口供，被迫不停回想事件，「你想忘記都有少少難」。

她續稱，有朋友試過家中外置充電器短路起火，幸好家中有滅火筒才沒有釀成大火，因此她也添置一支水劑及一支粉劑滅火筒以備不時之需。陳女士說事主行動不便，認為其已盡力打開鐵閘逃生。兩名街坊均表示與事主不算熟，但平時出入會互相打招呼。

相關字詞﹕火警 華富邨

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