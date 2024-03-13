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專做鍍膜車房大火 3燒傷危殆 其中一人全身燒傷 未發現違消防例易燃物

【明報專訊】元朗新生村一間車房昨早發生火警，3名男子嚴重燒傷，情况危殆，其中一人全身燒傷。據悉其中一名傷者為車房負責人的朋友，暫住該處，車房本身專做鍍膜，亦有擺放車輛，現場未有發現易燃物品。

一傷者暫住該處 料火警無關電力

現場消息指其中一名傷者全身皮膚二至三級燒傷（三級最嚴重），另外兩人分別五成及三成皮膚二級燒傷；另有8名男女疏散至安全地方。

昨早8時44分，元朗新生村一車房起火，火勢猛烈冒出濃煙，消防員出動兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，其間需拖喉300米，火勢至10時許受控，消防繼續灑水降溫，及後有政府化驗所及機電署人員到場調查。現場所見車房由鐵皮搭成，玻璃窗碎裂，至少兩輛私家車燒剩支架，並有大量鐵支架等雜物。據悉，火場面積約15米乘20米，現場未發現石油氣及易燃物品，未見違反消防條例情况，起火原因調查中，初步相信與電力無關。案件暫列火警，由元朗警區刑事調查隊跟進。

3名燒傷男子其中一人昏迷，均送往屯門醫院救治。有傷者送院時需戴上氧氣罩，面部及手部熏黑、脫皮，頭髮燒焦，狀甚痛苦，救護人員為其手部包上保鮮紙；另一傷者面部流血，腳燒至變黑，及後轉送瑪麗醫院。

3人內地來港 警查黑工否

據了解，現場由多間公司租用，其中火場由「瀖樺發展有限公司」租用約7個月，用作擺車。據悉昨早最先由隔鄰車房工人發現火警，當時3名傷者已燒傷倒地，目擊者隨即協助救出傷者及報警。警方及後向車房兩名姓鄧負責人了解，負責人稱其中一名傷者為其朋友，暫住該處，3名傷者均為內地來港，其中兩人姓潘（27歲）及姓賴，警方會調查3人是否黑工。

汽車美容公司負責人Alan表示，鍍膜主要是液態化學物質，可以噴上或塗上汽車表面，待一段時間後會結晶，可令汽車表面變得光滑，減低沾上塵埃機率。他稱，鍍膜原材料可以大量存放，但開封後要放防潮箱，以免變壞。

翻查網上資料，鍍膜可按成分而分為不同類型，包括樹脂、氟素（含聚四氟乙烯PTFE）、石英（含二氧化矽SiO2）及類玻璃纖維（含聚矽氧烷Polysilicone）。浸大化學系講師何觀陞表示，樹脂（plant resin）本身易燃，其他化學物質不易燃。

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