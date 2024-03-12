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大嶼2級地震 梅窩居民稱震前一刻巨響如雷

【明報專訊】本港昨日發生震央位於香港境內的地震。天文台表示，昨午1時22分大嶼山發生黎克特制2級地震，震央位於梅窩附近，截至下午3時半接到逾100名市民報告，主要來自大嶼山。天文台分析顯示地震烈度為修訂麥加利地震烈度表第3度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。有梅窩居民指地震發生前聽到巨響如雷擊，感覺很強烈，震動維持了3至5秒，最初不知道與地震有關。天文台稱不排除稍後有餘震，但或會較輕微，甚至感受不到，只有儀器可測度。

「震央在港」有紀錄以來第9次

今次是天文台錄得今年首次本港有感地震，亦是1979年有紀錄以來錄得第9次震央位於香港的地震，以往有6次的震央均位於大嶼山，強度最強一次於1995年發生，達到3.1級。對上一次境內地震於2019年12月5日，震央位於長洲附近（見表）。

震源深度淺 逾百市民報告感震動

據天文台初步分析，昨日大嶼山地震的震央位於天文台總部以西約20公里，震源深度約10公里。天文台接到逾百名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒，報告主要來自大嶼山，亦有來自屯門、元朗、九龍及港島的市民報告。

天文台高級科學主任林靜芝向本報表示，昨地震強度為2級，烈度達3度，她解釋地震震源深度僅10公里，屬淺層震動，「傳送至地面的能量會較強」，較多市民感到震動。她指本港並非位於地殼板塊邊緣，與香港最接近的地震帶相距約600公里，本港過去亦未曾發生嚴重地震，相信今次是斷層活動引發的地震，不排除稍後有餘震，但或會較輕微，市民未必感受到。

昨地震震央位於梅窩附近，與龍尾村相距約500米，本報記者昨到該村，村民歐小姐稱，地震前聽到有如行雷巨響，緊接地面震動了數秒，「知道唔係普通行雷，以為有嘢冧咗或爆炸，但行出屋又變回平靜，狗都無吠」。有居於梅窩白銀鄉的居民形容，地震一刻「好像屋企洗衣機運作時震動聲響」；有梅窩橫塘村居民亦表示，地震前「先有巨響如雷擊，感覺很強烈，震動維持了3至5秒」，最初不知道與地震有關。

香港有感地震紀錄始於1905年，至1978年共錄得109次；由1979年香港短周期地震台網投入運作起計算，包括昨日在內的有感地震，一共錄得102宗，平均每年錄得約2.3次有感地震。1905年以來，香港的有感地震從未直接引致任何傷亡，其中絕大部分的地震烈度為「修訂麥加利地震烈度表」5度以下。

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