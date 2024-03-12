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阿里娛界合作 5年耗50億「振港藝」 港劇電影演出育才4領域支持發展

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下大文娛集團公布，聯合電視廣播（TVB）（0511）等多間香港文化娛樂公司共同發起「港藝振興計劃」，未來5年將在香港劇集、電影、演出和青年人才培養4個領域投入不少於50億港元，支持香港文化娛樂業發展。「港藝振興計劃」合作公司包括聯合安樂影片、笨小孩影業、東方影業、歡喜傳媒、寰亞傳媒集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、天下一集團、電視廣播有限公司、邵氏兄弟、英皇電影等。

阿里影業港設第二總部 引《年少日記》等片到內地

大文娛旗下平台優酷將與TVB、邵氏、寰亞、樂道互娛、天下一集團等多間影視公司合作，其中TVB昨與優酷再簽訂深度合作框架協議，追加包括《新聞女王2》等3部劇集項目的合作。阿里影業亦公布首批引入內地院線上映港產片名單，包括《守闕者》、《年少日記》等電影，並宣布將在香港設第二總部，與香港浸會大學合作培養電影人才。

阿里大文娛：關鍵在振興共情力造星力

阿里大文娛首席執行官樊路遠於發布會表示，港藝振興關鍵是要振興共情力及造星力，題材類型只是表象，真正讓作品走進觀眾是對人性的洞察，香港電視劇及電影能走多遠，就取決於視野有多大。他又指過去香港電視劇及電影成就一批巨星，書寫了香港文化的輝煌歷史，未來還需要更多新面孔，追隨時代腳步，建構新一代的集體記憶，港味才能星火相傳。

與多間影企合作 優酷：不止做港劇「搬運工」

優酷副總裁謝穎表示，過去10年香港劇集有高光時刻，也有過低谷，目前以影視串流平台Netflix為代表的創作理念和審美席捲而來，為華語創作者帶來危機和壓力；公司認為不能只做港劇「搬運工」，而是要跟戰略合作伙伴一同「破局」。她又稱，優酷現時用戶覆蓋由「60後」到「00後」合共四代用戶，其中「90後」及「00後」佔60%以上，《新聞女王》播出後突破平台的香港電視劇播放紀錄，女性用戶即提升10個百分點，00後用戶亦增12個百分點，反映港劇亦可吸引Z世代追看。

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨表示，文體旅局轄下的創意香港在過去一年多與阿里大文娛緊密交流，積極推動合作空間，很高興看到阿里大文娛提出「港藝振興計劃」，阿里影業將香港作第二個總部，正式成為香港影視娛樂業一分子。

阿里大文娛昨早公布計劃後，多隻影視股股價上揚，與優酷加碼合作的TVB最多升逾一成，收市升9%至3.52元；英皇文化產業（0491）及阿里影業（1060）亦分別升7.9%及4.8%（見表）。

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相關字詞﹕文化體育及旅遊局 戰略合作 新聞女王 港產片 影視串流平台Netflix 楊潤雄 阿里巴巴

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