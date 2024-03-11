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情侶今提堂 玻璃瓶兩嬰屍胎齡24至30周

【明報專訊】清潔工上周五（8日）在屯門新墟一唐樓單位打掃時，揭發兩個透明玻璃瓶分別浸泡着兩具男嬰屍體。經法醫剖驗，初步相信男嬰介乎24至30周大（胎齡）。警方經調查同日在油麻地拘捕一對情侶，初步相信是男嬰父母，兩人已合共被暫控兩項「非法處理屍體」罪，案件今早在粉嶺裁判法院提堂。

男子曾犯多罪 男嬰沒醫院生產紀錄

消息稱，24歲姓林被捕男子報稱為倉務員，有黑社會新義安背景，有多項犯罪紀錄，包括販毒、刑事恐嚇及自稱三合會成員等；22歲被捕姓周女子報稱公關。

新界北總區重案組總督察歐陽德表示，法醫前日在殮房對兩具男嬰屍體作初步解剖及驗屍，初步相信男嬰介乎24至30周（胎齡），身上沒明顯傷痕，其具體死亡時間，即男嬰是在出生前或後死亡、死因，以及瓶內液體成分等仍待進一步檢驗及毒理報告確定。法醫已提取男嬰DNA，將與兩被捕人的DNA比對，以進一步確定之間的親子關係。警方經調查，男嬰在本港醫院沒有生產紀錄。

歐陽德形容案件是悲劇，提醒準父母應尋求專業的醫護意見及照顧，如失當行為導致嬰兒死亡，有可能負上刑責。警方呼籲如市民有與案相關資料提供，可致電3661 3356與警方聯絡。

警方上周五接報，在啟民徑美恒大樓單位發現兩個玻璃瓶分別浸泡着兩具嬰屍。據了解租客自前年12月租住該單位，最近半年一直欠租，業主上周二與地產公司職員上門要求租客遷出，並安排打掃清理。上周五清潔工在客廳梳化角落，發現白布蓋着兩個裝有嬰屍及不明液體的圓柱體透明玻璃瓶，兩瓶各直徑15厘米、高30厘米，用紅色膠蓋密封。警方於揭發案件同日拘捕涉案情侶。

相關字詞﹕非法處理屍體 男嬰 屯門

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