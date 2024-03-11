鄧炳強：與外地智庫「合作」不犯法 稱或涉「配合外力」 着不要拘泥定義「不好聽」

審近七成條文 每「分部」花74分鐘

立法會正審議23條立法之際，港澳辦主任夏寶龍昨午到深圳聽取工作匯報，港澳辦副主任王靈桂及農融亦有出席，不過港澳辦未有公布具體匯報內容。本身是政協委員的港澳辦副主任王靈桂在北京接受港台採訪，被問到23條立法審議時間是否太短時，他指立法的時間取決於立法的實效，只要符合立法程序要求就是正確。

審議23條立法的《維護國家安全條例草案》法案委員會昨召開8小時會議，一連三日近20小時的會議已審議73項條文，包括所有主要罪行，以11「分部」計算，平均審議每部分罪行74分鐘（見表）。《草案》涉及定義、罪行及罰則等條文共106項，委員會已審議近七成條文。

立法新增境外干預罪，禁止任何人配合境外勢力以不當手段干預中國或香港事務，委員會昨以40分鐘完成審議相關條文。新民黨主席葉劉淑儀說，不少海外智庫或學術機構成員包括外國前高官，這些組織旨在影響各國政策，關注與其合作會否違法。鄧炳強說與之合作或涉配合境外勢力，惟沒有使用不當手段及帶來干預效果，所以不會犯法。

葉太質疑，與外國合作就屬於配合境外勢力的說法負面，「例如我派年輕人去見習，（被稱為）配合境外勢力，聽落都不是幾好，年輕人可能不敢去」。鄧炳強回應，「不要拘泥於配合境外勢力不好聽，不犯法的，這是中性的，與人合作是中性，合作是中性」。

外企如批港政策 無不當手段不犯法

經民聯（商界一）林健鋒關注正常商業活動，如海外企業對本港政策作批評或倡議，及對中國公司或陸港兩地進行研究會否違法。保安局副秘書長廖李可期稱，有關行為未有使用不當手段，重申正常商業和學術活動不會犯法。

多名議員關注罪行定義，鄧炳強說倘市民與境外勢力沒聯繫，自發支持境外勢力的干預行為，不會觸犯此罪行。至於如果有人配合境外勢力採取不當手段意圖作干預，即使行為未達至實際干預效果，他說已違法。

游說港府瞞受外國委託 或犯干預罪

境外干預罪界定「關鍵失實陳述」為不當手段，署理首席政府律師梁文豐舉例，如有人受外國政府委託，就本港政策游說特區政府，不過在過程中隱瞞自己受外國政府指示，因為有「隱瞞」，便可能干犯境外干預罪。

議員關注境外情報組織定義

法案委員會昨討論到禁止參加或支援境外情報組織罪行，多名議員關注境外情報組織定義。鄧炳強解釋，由於很多情報組織不會公開身分，故未有制訂名單，並強調從事政策研究並非情報工作。自由黨（飲食界）張宇人問蒐集經濟情報是否受此罪行規範，鄧回應稱不少民間組織從事經濟研究，不能簡單地說是否包含在內。

明報記者

（23條立法）

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