公職人員未涵證監會等 鄧炳強：風險為本考慮

保安局：倘涵不受薪職位 或損出任意欲

法案委員會昨審議煽惑離叛等罪行時，同時處理「公職人員」定義。黃英豪表示，證監會等金融類監管機構對香港運作重要，機管局亦管理龐大資產及重要基建，問政府會否考慮將上述人員包括在內。保安局副秘書長廖李可期回應稱，舉例新納入的申訴專員公署、平機會及私隱專員公署都具備調查職能，對政府工作有重要影響，因此包括在內；若「去到很遠的話」，例如包括不受薪的公共機構職位，或會影響相關人士出任的意欲。

政府在日前公布的條例草案解釋，新增的公營機構行使法定權力時，很可能接觸到政府機密，若被煽惑離叛，或會藉其權力影響特區運作。

葉劉：證監會有調查權

簡慧敏認為，是否涵蓋在「公職人員」之內不應只着眼受薪與否；葉劉淑儀關注，未納「公職人員」的證監會同樣有調查權。鄧炳強同意職位是否受薪非唯一考慮點，亦包括相關機構的法定權力、可否看到政府資料，以及倘不擁護基本法及放棄向特區效忠時對政府的影響等。

至於煽惑公職人員離叛罪方面，民建聯陳克勤關注，若退休公務員邀約另一在職同事提早退休「歎世界」，會否構成「煽惑離叛」。律政司長林定國回應稱，法例對不擁護基本法及不效忠特區有清晰提述，舉例支持港獨，而「不再打政府工」不符合定義。

（23條立法）