公職人員未涵證監會等 鄧炳強：風險為本考慮

【明報專訊】在《基本法》23條立法的條例草案中，涉「公職人員」的罪行主要有兩類，涵蓋13類指定人員。相關法案委員會審議期間，委員會主席廖長江、委員黃英豪、葉劉淑儀、簡慧敏等多名議員均關注，相關定義未涵蓋部分對本港運作有重大影響的機構，例如證監會、港交所、醫管局及機管局等。保安局長鄧炳強回應稱，是否納入相關定義是以「風險為本」考慮多項因素，隨社會發展，日後如有需要可再修改。
保安局：倘涵不受薪職位 或損出任意欲
法案委員會昨審議煽惑離叛等罪行時，同時處理「公職人員」定義。黃英豪表示，證監會等金融類監管機構對香港運作重要，機管局亦管理龐大資產及重要基建，問政府會否考慮將上述人員包括在內。保安局副秘書長廖李可期回應稱，舉例新納入的申訴專員公署、平機會及私隱專員公署都具備調查職能，對政府工作有重要影響，因此包括在內；若「去到很遠的話」，例如包括不受薪的公共機構職位，或會影響相關人士出任的意欲。
政府在日前公布的條例草案解釋，新增的公營機構行使法定權力時，很可能接觸到政府機密，若被煽惑離叛，或會藉其權力影響特區運作。
葉劉：證監會有調查權
簡慧敏認為，是否涵蓋在「公職人員」之內不應只着眼受薪與否；葉劉淑儀關注，未納「公職人員」的證監會同樣有調查權。鄧炳強同意職位是否受薪非唯一考慮點，亦包括相關機構的法定權力、可否看到政府資料，以及倘不擁護基本法及放棄向特區效忠時對政府的影響等。
至於煽惑公職人員離叛罪方面，民建聯陳克勤關注，若退休公務員邀約另一在職同事提早退休「歎世界」，會否構成「煽惑離叛」。律政司長林定國回應稱，法例對不擁護基本法及不效忠特區有清晰提述，舉例支持港獨，而「不再打政府工」不符合定義。