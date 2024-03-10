煽動物可申令入屋移除 刪網靠國安法

政府早前回覆本報稱，國安法實施細則同樣適用於23條本地立法。國安法43條列明，警務處國安部門辦理國安案件時，可按本港法律採取調查嚴重案件時的措施，並授權特首會同國安委制定實施細則。民建聯周浩鼎提出，《草案》清晰涵蓋如何應對實體刊物，但未知有關移走或清除刊物的權力是否適用於電子製作刊物。鄧炳強稱《草案》條文主要為移除實體物件，網上資訊以國安法43條執法。

翻查資料，2021年有用戶稱無法瀏覽載有大量警員及親建制者個人資料的網站「香港編年史」，懷疑封網，警方當時說不評論個別個案，但引用國安法43條及實施細則附表四表示，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國安罪行，或相當可能導致危害國安罪行發生的電子信息，作出禁制行動。香港寬頻其後承認按國安法要求停止連線至有關網站。

（23條立法）