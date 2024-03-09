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要聞

局長禁組織運作擴範圍 有陳辭機會無上訴機制

【明報專訊】23條立法建議擴大保安局長禁止組織運作範圍，適用於在特區組織和成立，或總部、主要業務地點設於特區的組織；但不包括根據《舊有公司條例》及《公司條例》註冊的公司。草案列明除非局長認為相關情况並不切實可行，否則如無事先給予該組織機會，就為何不應禁其運作進行適當陳辭或書面申述，局長不得作出有關禁令。至於諮詢文件引用，英國也有相類禁止危害國安組織法例，而被禁制組織有上訴機會，23條草案則未有提及增設上訴機制。

有註冊公司除外 援助受禁組織同犯法

《維護國家安全條例草案》建議，如保安局長合理地相信，禁止某組織運作是維護國安所需，或某本地政治團體與境外政治組織有聯繫，便可刊憲禁止某組織運作，即時生效。草案提及禁令程序，保安局長須在可行範圍內，盡快送達禁令至該組織；除刊憲外，亦須於保安局長指定、於本港廣泛流通的一份中文及一份英文報章刊登，及在保安局長指定的網站發布。

對於某組織被禁止運作後，政府亦列出與受禁組織相關罪行。其中若明知而容許受禁組織或其成員在處所內集會，或為受禁組織牟取會費或援助即屬違法，兩者一經定罪均可判監7年及罰款25萬元。而繼續自稱受禁組織的幹事或以該身分行事，一經定罪可判監14年及罰款100萬元。參與受禁組織集會或給予付款或援助，一經定罪可判監10年及罰款25萬元。

港府於2003年《國家安全條例草案》建議，因保安局長取締決定而感到受屈者，可向原訟法庭上訴；據英國《2000年恐怖主義法》，被禁組織可申請書面上訴；若被拒可向「被禁組織上訴委員會」再上訴，倘委員會批准並獲國會同意，組織就不被取締。會否設上訴機制，港府發言人上月稱歡迎公衆提意見。

（23條立法）

相關字詞﹕國家安全 基本法23條 社團條例

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