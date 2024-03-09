偕外力散播誤導消息可囚10年 定義涵含糊陳述

稱為應對港顏色革命常見行為

政府提出新增「向公眾發布虛假或具誤導性的事實陳述」罪，據其立法會參考資料摘要解釋，新增罪行是為應對境外勢力策動境內代理人，發布虛假或誤導信息這種在港版「顏色革命」中常見的現代間諜行為。

條文訂明犯罪行為要涉及勾結境外勢力，犯罪意圖包括「意圖或罔顧是否會」危害國家安全而發布；相關人士要是「知道」或「有合理理由相信」陳述屬虛假或誤導。

草案條文指出，「事實陳述」是指合理的人閱讀、聆聽或以其他方式得悉某項陳述後，會認為該項陳述是事實的表述；「虛假」則指某項事實陳述「全部或在要項上屬虛假」。至於「具誤導性」，則指某事實陳述在要項上遺漏或隱藏關乎該事實的資料，或者在要項上「以不明確、難以理解、含糊或不適時」方式提供關乎事實的資料，導致閱讀、聆聽或以其他方式得悉該陳述的合理的人，在該事實的要項上受誤導。

草案條文訂明，構成罪行要涉及「勾結境外勢力」，定義指涉以下任何一個或以上情况，即某人參與某項由境外勢力策劃或以其他方式主導的活動，「代境外勢力」或「與境外勢力合作」作出該項作為；在境外勢力「控制、監督、指使或要求下」或「資助或以其他方式支援下」，作出該項行為。

（23條立法）