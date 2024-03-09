勞工組織斷國際聯繫 憂母會犯法成員受累

本港不少勞工組織均屬國際工會組織，或定期與國際組織交流。清潔服務業職工會總幹事杜振豪稱，不少組織為求「自保」，國安法生效後「斬斷」原有國際聯繫；認為若因其他國際組織發表違法信息，導致本港成員負上刑責代價太大。

清潔工會憂公民監察減 「政治工權難分界」

杜振豪舉例，聯合國不時批評本港及內地勞工權益，其他組織或隨後發表意見，「政治及勞工議題難以一刀切釐清」；又擔心23條立法後，部分國際組織或不欲來港，減弱公民社會監察力量，本港作為國際社會的角色遭邊緣化。

勞聯主席：討論勞工政策 理論上無影響

勞聯主席林振昇透露，保安局在諮詢期曾向該會解說。被問及「境外勢力」涵蓋國際組織會否過闊，林振昇稱不論是什麼組織，重點是工會有否從事危害國安行為，理論上表達勞工政策並不受影響。他又引述局方代表稱，即使是隸屬國際組織的工會，其國際組織一旦發表涉及危害國安的言論，仍需證明本港的相關工會知情及策劃發表相關言論才構成違法。惟他期望23條立法後，職工會登記局能提供更多資訊參考，讓工會安心在港營運。

（23條立法）