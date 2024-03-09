外力涵國際組織 定義涉至少一地 議員關注定義太闊 保安局：須有效規管「掛羊頭賣狗肉」

來自一地何來「國際」 廖長江促舉例

《維護國家安全條例草案》昨刊憲，列明任何人如意圖配合境外勢力，使用不當手段作出某行為，並帶來干預效果（見表），即屬違反「境外干預」罪，可被判囚14年。其中「境外勢力」涵蓋的國際組織，定義為「某組織，其成員包括一個或多於一個國家、地區或地方，或受任何國家、地區或地方委以職能的實體；或藉兩個或多於兩個國家、地區或地方間訂立的條約、公約、協議或協定而設的組織及其機構」。

梁振英：國際環境複雜 定義不能太窄

多名議員昨在草案委員會上關注「國際組織」的定義。新民黨葉劉淑儀斥條文草擬「很有問題」，「一個國家只是一個外國，不是國際組織」，憂條文易受挑戰。委員會主席廖長江冀當局舉例，有否一個來自單一國家、地區、地方的國際組織。自由黨張宇人則擔心，會否因國際組織定義不夠闊，令國際組織日後違法後「甩身」，認為應「係人都納入去」。署理副法律草擬專員黃英敏解釋，定義中已提及「其成員包括」的字眼，而「組織」必不止一人，故條文內國際組織的定義並非指國際組織來自單一國家。

在北京出席兩會的全國政協副主席梁振英，昨接受《有線新聞》訪問，對於坊間認為境外勢力定義過闊，他指現今國際環境複雜，外部勢力定義不能太狹窄，草案符合需要；又認為國際組織如果只做慈善公益工作，不涉及政治，毋須擔心。

律師公會憂外國主權基金受影響 草案無回應

翻查資料，大律師公會上月向政府提交意見書，建議收窄「境外勢力」定義，因應政府稱引述外國法例，公會認為將「慣常或有義務按外國政府指示、指令或意願行事的實體或個人」界定為受外國控制，憂慮主權基金或須按外國政府交出有關香港的資料，都因此成為「境外勢力」，但昨日的23條草案中，仍涵蓋相關對象。

綠色和平紅會：保持中立 無國界醫生：正研影響

本港有不少國際組織進駐及營運，其中在逾55國家或地區設分部的綠色和平，昨重申一直秉持政治中立原則，透露已提交意見書予政府表達關注及建議，冀立法應顧及公眾表達意見權利，保持公眾參與公共事務的意願和活躍度，確保公眾知情權及政府資訊透明度。

無國界醫生（香港）昨表示，正研究草案及相關條文可能對其工作的影響，又表示自成立以來，致力為受武裝衝突及其他天災人禍影響的人群，提供中立、不偏不倚的緊急醫療援助；又稱只要能在香港及任何地方繼續核心工作，均會按各地法規繼續運作。香港紅十字會則表示，一直堅守中立原則，不參與政治、種族、宗教或意識形態討論，讓人員在不同情况下，均可持續而有效提供人道服務。

明報記者

（23條立法）