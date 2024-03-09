明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

外力涵國際組織 定義涉至少一地 議員關注定義太闊 保安局：須有效規管「掛羊頭賣狗肉」

【明報專訊】《基本法》23條草案昨起進入條文審議階段，相比上月公眾諮詢文件，「境外勢力」定義新增「國際組織」。多名議員關注「國際組織」定義太闊及含糊，其中新民黨黎棟國指出，若某組織只來自某單一地區或地方，並無國際元素怎樣歸類為國際組織，反問「是否在香港仔成立任何一個團體均屬國際組織」。保安局副秘書廖李可期認為，若收窄定義而無法規管「掛羊頭賣狗肉」的機構，將削弱條例效用，因此用「既闊又窄」方式草擬，達至保護國安目的；惟強調要有具體違法行為才會墮入法網，毋須憂誤墮規管。

來自一地何來「國際」 廖長江促舉例

《維護國家安全條例草案》昨刊憲，列明任何人如意圖配合境外勢力，使用不當手段作出某行為，並帶來干預效果（見表），即屬違反「境外干預」罪，可被判囚14年。其中「境外勢力」涵蓋的國際組織，定義為「某組織，其成員包括一個或多於一個國家、地區或地方，或受任何國家、地區或地方委以職能的實體；或藉兩個或多於兩個國家、地區或地方間訂立的條約、公約、協議或協定而設的組織及其機構」。

梁振英：國際環境複雜 定義不能太窄

多名議員昨在草案委員會上關注「國際組織」的定義。新民黨葉劉淑儀斥條文草擬「很有問題」，「一個國家只是一個外國，不是國際組織」，憂條文易受挑戰。委員會主席廖長江冀當局舉例，有否一個來自單一國家、地區、地方的國際組織。自由黨張宇人則擔心，會否因國際組織定義不夠闊，令國際組織日後違法後「甩身」，認為應「係人都納入去」。署理副法律草擬專員黃英敏解釋，定義中已提及「其成員包括」的字眼，而「組織」必不止一人，故條文內國際組織的定義並非指國際組織來自單一國家。

在北京出席兩會的全國政協副主席梁振英，昨接受《有線新聞》訪問，對於坊間認為境外勢力定義過闊，他指現今國際環境複雜，外部勢力定義不能太狹窄，草案符合需要；又認為國際組織如果只做慈善公益工作，不涉及政治，毋須擔心。

律師公會憂外國主權基金受影響 草案無回應

翻查資料，大律師公會上月向政府提交意見書，建議收窄「境外勢力」定義，因應政府稱引述外國法例，公會認為將「慣常或有義務按外國政府指示、指令或意願行事的實體或個人」界定為受外國控制，憂慮主權基金或須按外國政府交出有關香港的資料，都因此成為「境外勢力」，但昨日的23條草案中，仍涵蓋相關對象。

綠色和平紅會：保持中立 無國界醫生：正研影響

本港有不少國際組織進駐及營運，其中在逾55國家或地區設分部的綠色和平，昨重申一直秉持政治中立原則，透露已提交意見書予政府表達關注及建議，冀立法應顧及公眾表達意見權利，保持公眾參與公共事務的意願和活躍度，確保公眾知情權及政府資訊透明度。

無國界醫生（香港）昨表示，正研究草案及相關條文可能對其工作的影響，又表示自成立以來，致力為受武裝衝突及其他天災人禍影響的人群，提供中立、不偏不倚的緊急醫療援助；又稱只要能在香港及任何地方繼續核心工作，均會按各地法規繼續運作。香港紅十字會則表示，一直堅守中立原則，不參與政治、種族、宗教或意識形態討論，讓人員在不同情况下，均可持續而有效提供人道服務。

明報記者

（23條立法）

相關字詞﹕境外干預罪 國際組織 境外勢力 基本法23條

上 / 下一篇新聞