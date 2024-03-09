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警可申令限保釋者移動 未限續期次數 限見律師同須法庭准 可阻晤某狀某律所

【明報專訊】《基本法》23條本地立法諮詢文件提出，因防範國家安全風險及外國干預，要加強案件的執法及調查權力，除可延長被捕者羈押時限至最多14日，昨刊憲的《維護國家安全條例草案》顯示，警方可向裁判官申請「行動限制令」，限制獲保釋者指定地點居住或逗留3個月，可每次續期一個月，無提及申請次數上限。《草案》同時分別引入限見律師安排，有別於英國僅由警司批准，本港須經裁判官批准，但不止針對事務律師，律師行及大律師也涵蓋其中（見表）。

英上限5年 可禁持銀行戶口通訊裝置

翻查政府參考的英國《國家安全法》預防及調查措施（PIM），英方稱機制針對調查中、未有足夠證據檢控的人，除限制居住地點外，甚至可限制不能有銀行戶口或通訊裝置等嚴苛做法，命令可維持一年，當局每年經法庭覆核後可續期，且設5年上限。根據英國內政部數字，2011至2020年有24人須遵守反恐措施PIM。

官可限制住處 禁聯繫某人

根據當局就《草案》提交立法會的文件，設相關限制的原因，是涉及危害國家安全罪行者於保釋候查期間，亦可能構成相當的國安風險，例如與屬同一團伙但仍在逃的人聯繫並泄露調查相關情况等，而現時被捕者未被起訴下，法律賦予警方限制受查人行動的權力「極為有限」。按《草案》條文，「行動限制令」由總警司級或以上警員或獲其授權的警員向裁判官單方面申請，裁判官須有合理理由相信，若保釋者不受制於限制令，將破壞司法公正、危害國家安全，或保釋者不會按指示向警方報到，才可發出手令。

裁判官可對保釋者施加一個或以上的規定，包括指定期間內於指明地方居住、向警方申報同住人身分資料等，不得進入指明地區或地區、不得以任何方式與指明者聯繫等，或須到指明警署報到。

湯家驊：英更嚴 熊運信：港法庭把關

行會成員湯家驊認為，由於保釋者可能等候審訊，本港行動限制令毋須如英國設上限，「一年之後審，唔通6個月之後可走人？」他說，英國做法更毋須在提出檢控後設限，做法比香港更嚴。律師會前會長熊運信說，為平衡被告權利，相對外國或以行政措施延長羈留，本港交由法庭把關的做法可接受。他提醒，若延長羈留，會帶出羈留設施地點的問題。

《草案》同時容許警方在調查期間可向法庭申請嫌疑人延見律師，時限不多於48小時，值得留意的是，安排不一定局限被捕者。裁判官須有合理理由相信，疑犯會見律師將危害國家安全、妨礙追討利益等。

《草案》也提出，限制被捕者在羈留期間會見個別律師或律師行，同樣須向法庭申請；而相比英國法例相關限制拘留僅針對會見事務律師（solicitor），港版法例則涵蓋律師行，用詞也使用通指事務律師及大律師的「lawyer」。湯家驊說，警方引用條款時須向法庭證明，而法庭必然質疑為何整間律師行都不能代表被告。他認為，原則上看不到為何不涵蓋大律師，反而不明白為何英國只限延見事務律師。

林新強料限律師行須更強證據

法律界立法會議員林新強說，若法庭考慮限見整間律師行而非個別律師，相信要有更強證據，例如是否通風報信、妨礙司法公正等，法庭會考慮律師行個別背景。他稱，過去個別律師行在2019年社會運動期間較高調，形容可能是目標之一，又說全港數百間律師行，相信受影響律師行佔很小比例。

明報記者

（23條立法）

相關字詞﹕英國國家安全法 國家安全法 律師行 行動限制令 23條立法

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