立會今明加會16小時 梁君彥：立法無死線

新華社文章稱補齊國安漏洞 平衡自由

在北京出席兩會的全國政協常委、中聯辦前副主任譚鐵牛向傳媒表示，23條立法對本港的安全穩定很重要，期望市民支持。新華社昨發表署名文章，稱草案補齊維護國安制度的漏洞和短板，建構完整管用的制度和執行機制，亦在維護國安、保障權利自由及經濟發展間取得良好平衡。特首李家超昨出席國際婦女節酒會致辭時稱，早一日完成23條立法，國家安全受威脅風險就少一日，有信心立法會將全力盡快完成審議，早日完成立法程序。

議員夤夜回港 梁：出於責任和榮幸

梁君彥表示，前日獲李家超致函建議從速審議法案，為早日完成立法，遂召開特別會議處理。他說部分身兼全國人大或政協的議員近日需來往北京兩次，或在內地工作夤夜趕回香港，形容是出於責任和榮幸。他沒有回應是否有中央指示開會。

民建聯主席陳克勤表示草案條文仔細清晰，市民毋須憂慮誤墮法網，議員有共識冀盡早完成立法。工聯會會長吳秋北歡迎政府提交草案，他說目前面對的國安風險仍然嚴峻，冀盡快完成立法。新民黨認為立法之後社會更安定及牢固，可全力拼經濟、謀發展。

經民聯表示立法有效填補《港區國安法》未涵蓋罪行的缺口，有利提升本港整體營商環境。自由黨強調中外企業正當經營的合法權益不受任何影響，人權和自由同受充分保障。香港總商會、廠商會及地產建設商會亦表示歡迎草案刊憲。

（23條立法）