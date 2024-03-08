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管牧指信徒告解屬機密 林：隱匿叛國難豁免

【明報專訊】政府就23條立法建議包括「隱匿叛國」罪，即知情不報有罪。本身是牧師的選委界議員管浩鳴昨於立法會小組委員會向政府提問，稱天主教、聖公會有接受信徒告解的傳統，一般做法下屬「神職人員與信徒之間的機密」，不應外泄，關注政府會否有條文保障。律政司長林定國回應稱，擬議的「隱匿叛國」罪範圍清晰、具針對性及很狹窄，而叛國屬嚴肅事情，涉國家安危，難對宗教人士或社工等作例外安排。

管浩鳴在《基本法》23條立法相關事宜小組委員會表示，關注日後神職人員聽取相關告解而不舉報，會否違法。林定國表示，「隱匿叛國」包括知道有人「明天就準備找一隊軍隊推翻香港特區或攻打國家」而不報，是很極端的情况，屬「危在旦夕」，「要有平衡去履行效忠義務」。

政府提出，若有關犯罪事宜受法律專業保密權保障，律師不披露，不構成罪行。林定國稱，與律師須遵守的「法律專業保密權」不同，基本法保障每人有諮詢法律意見的權利，附帶要求就是保密，屬基本權利，宗教人士或社工等難同享例外。

管浩鳴追問，是否意味告解者僅表達極端思想或憤怒就不需舉報。林定國回應稱，若盡公民責任應勸解，認為可用常理處理。

狄志遠：保密對社工重要 盼允專業跟進

社福界議員狄志遠回應本報查詢稱，保密原則對社工重要，旨在讓當事人能放心講出實况，在建立信任基礎下提供支援及輔導。他期望日後逐條審議23條草案時，可與政府進一步釐清如何在維持專業與維護國安之間取平衡，舉例現時服務對象披露涉刑事行為，社工會按專業判斷處理，例如鼓勵自首等，而非一刀切馬上舉報。他期望日後相關法例亦可留空間，容許專業跟進。

林哲玄：舉報不牴觸醫護專業

醫衛界議員林哲玄表示，病人向醫護人員講述涉身體或精神健康的內容，均屬私隱，除非得到病人同意，不能向外透露，但亦有例外情况，舉例涉未成年少女懷孕，急症室會報案。至於隱匿叛國罪，他認為涉及的是「公眾安全」問題，若日後要求舉報，不會牴觸醫護專業。他又認為，醫護人員應有能力判斷病人是否戲言，相信不會構成「誤墮法網」。

（23條立法）

相關字詞﹕基本法23條 23條立法 社工 醫護人員 天主教 神職人員 法律專業保密權 管浩鳴 告解 隱匿叛國

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