丁薛祥：中央滿意港成績 23條立法急迫

指「唱衰香港」論調站不住腳

繼前日列席港澳政協聯席會議後，丁薛祥昨出席港區人大代表全體會議。綜合兩日會議內容，其發言主要可分為3部分，包括肯定特區政府工作、國家安全和未來經濟發展。據了解，丁花在23條的篇幅不少，亦提及當前國際形勢。

馬逢國引述丁薛祥稱，「唱衰香港」的論調站不住腳，相信23條立法後可令香港更安全和開放，讓香港再集中發展經濟。被問到丁有否預期何時完成立法，馬引述丁稱23條立法屬必須和急迫，希望有空間發展經濟，而非再糾纏於此。

港區人代陳勇稱，丁薛祥對23條立法有「生動比喻」，指國家目前經濟增長約5%，質疑一些未達此經濟指標的國家抹黑23條，其說法「好明顯企唔住腳」；丁相信在特首李家超帶領下，香港可完成23條立法。

馬逢國稱丁薛祥向港區人大提出數點希望，包括在港宣講和落實兩會精神、支持特首依法施政、增進愛國力量的凝聚力及戰鬥力，並加強愛國主義教育。港區人代陳仲尼表示，丁薛祥亦提到香港要全力保持國際化城市角色，除繼續與傳統西方國家交往外，也要多認識「新朋友」。他補充，丁特別提到香港作為離岸人民幣中心的地位，對國家、人民幣走向國際很重要，選址香港因較安全，「始終是自己地方」。

（23條立法）