丁薛祥：中央滿意港成績 23條立法急迫

【明報專訊】主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥昨在北京出席港區人大代表全體會議。港區人大代表團長馬逢國會後引述丁薛祥稱，中央滿意香港取得的成績，亦完全支持香港完成《基本法》23條立法，但未具體就法例內容提出意見，並叮囑人大代表加強向社會解釋23條，面對別有用心的抹黑造謠時，要敢於對外講清事實。
指「唱衰香港」論調站不住腳
繼前日列席港澳政協聯席會議後，丁薛祥昨出席港區人大代表全體會議。綜合兩日會議內容，其發言主要可分為3部分，包括肯定特區政府工作、國家安全和未來經濟發展。據了解，丁花在23條的篇幅不少，亦提及當前國際形勢。
馬逢國引述丁薛祥稱，「唱衰香港」的論調站不住腳，相信23條立法後可令香港更安全和開放，讓香港再集中發展經濟。被問到丁有否預期何時完成立法，馬引述丁稱23條立法屬必須和急迫，希望有空間發展經濟，而非再糾纏於此。
港區人代陳勇稱，丁薛祥對23條立法有「生動比喻」，指國家目前經濟增長約5%，質疑一些未達此經濟指標的國家抹黑23條，其說法「好明顯企唔住腳」；丁相信在特首李家超帶領下，香港可完成23條立法。
馬逢國稱丁薛祥向港區人大提出數點希望，包括在港宣講和落實兩會精神、支持特首依法施政、增進愛國力量的凝聚力及戰鬥力，並加強愛國主義教育。港區人代陳仲尼表示，丁薛祥亦提到香港要全力保持國際化城市角色，除繼續與傳統西方國家交往外，也要多認識「新朋友」。他補充，丁特別提到香港作為離岸人民幣中心的地位，對國家、人民幣走向國際很重要，選址香港因較安全，「始終是自己地方」。