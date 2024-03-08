林定國：言語辱內地水貨客或犯煽動

昨會議中，議員楊永杰關注「引起香港或中國不同地區居民間敵意」的定義。林定國說法例並非針對私人恩怨，並以反水貨客事件作例子，「他們的反應不是理性討論解決問題，而是對內地來的朋友，用很侮辱性言語形容他們，其實就是針對內地來香港的旅客」。他說有關罪行是針對有人並非單純發表反對意見，而是挑起不同群體之間的憎恨和情緒，「引起仇恨情緒，進一步大家邏輯想到，很容易引起真正混亂情况」。

指公眾利益辯護條款門檻高

政府計劃就非法披露「國家秘密」相關罪行加入公眾利益辯護條款。廖長江提出，律政司長本身有酌情權根據公眾利益而不檢控。對於選擇加入免責條文，林定國解釋此舉更清晰，因為行使酌情權沒有確定性，行使時又不會公布不檢控的原因，擔心會引起爭議。

建測規園界議員謝偉銓憂慮辯護條款遭濫用，舉例傳媒本身真誠相信披露的機密涉公眾利益，及後發現內容未必真確，關注當局如何處理。林定國說，公眾利益並非出於任何人的主觀感覺，條文會清楚列出客觀條件和門檻，傳媒也具專業操守，需以正當手段獲取資料及確保報道內容真確。

工聯會吳秋北認為國家安全是最大的公眾利益，不明白為何兩者之間會有矛盾，指法例清晰定義「國家秘密」，有人仍非法竊取就應被懲治。林定國重申免責條款只適用於極端情况，例如十分緊急、涉大量市民的生命安危或政府重大運作問題。他強調有關門檻很高，包括視乎當事人曾否諮詢當局可否公開機密，以及時間上是否容許這樣做。

指外國「不應立法」意見算干預

吳秋北點名批評美國駐港總領事梅儒瑞不斷干擾阻撓23條立法，問到其行為是否「干犯危害國家安全的勾當」，以及會否影響立法進程。林定國回應稱，部分認為不應立法的意見已算干預，有關行為對立法工作「一點影響都沒有」，更反映國安風險實在。

（23條立法）