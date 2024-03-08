全速立23條 今刊憲首同日首讀 立會加會在京議員趕返 有預料下月可通過

政府：立法具強大民意基礎

政府昨日發稿表示，23條立法「具強大民意基礎」，保安局與律政司連日馬不停蹄全速工作，已完成草擬《維護國家安全條例草案》，將於今日刊憲公布。特首李家超昨致函立法會主席梁君彥，建議召開特別會議首讀及二讀草案，並盡早召開法案委員會會議，「全速進行審議和完成立法程序」。

立法會昨隨即宣布，今早召開特別會議首讀條例草案，法案委員會則在下午召開兩節各長兩小時的會議。

人代政協議員返港開會再上京

多名身兼全國人大代表及政協委員的立法會議員昨仍在北京出席全國兩會，據了解他們昨晚已趕回香港，預備今日出席特別會議，料會後再赴京，當中部分議員前日曾回港出席討論23條公眾諮詢結果的委員會聯席會議，隨後再上京，即短短4日內往返京港兩次。

立法會於政府刊憲同日首讀法案屬罕見，翻查首屆立法會至今，除2002年後每年財政預算案的《撥款條例草案》，政府法案從未在刊憲當日提交立法會首讀。在刊憲翌日首讀的法案則有5次，包括2021年制訂新選舉制度、去年區議會改制等。消息人士稱，由於程序上要先完成首讀，法案委員會才可逐條審議，為求盡快審議，故立法會決定在刊憲同日加會首讀。

葉劉：03年時間長惹不必要恐懼

謝偉俊稱，根據《議事規則》，立法會有權加開特別會議，但在法案刊憲同日首讀，「印象中無發生過」，臨時加開大會審議法案亦非常少有。他說政界本身預期草案在下周三（13日）大會才首讀，形容「已經算快」，最終提早至今日召開特別會議，他估計當局冀予外界「分秒必爭」的觀感。他相信按目前進度，立法會可於下月中通過23條立法。對於會否太趕急，他認為過去例子反映即使迅速通過法案，議員也會認真審議。

葉劉淑儀同樣表示今次做法鮮見，反映政府全速推動立法，形容「最加速是這條（法例）」。她說，2003年立法時由於諮詢和討論時間太長，各界「七嘴八舌」引起很多不必要恐懼，認同當局盡快提交立法會審議。她拒絕評估審議法案需時多久，稱草案逾百頁，預計法案委員會將「密集開會」，強調立法質素取決於草案內容而非審議時間。

新思維狄志遠認為臨時加會首讀問題不大，不會壓縮討論空間。他說立法會稍後將開始審議《財政預算案》，認為提早首讀23條法案，可爭取額外時間供法案委員會討論。

明報記者

（23條立法）

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