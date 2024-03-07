不認同反對立法者鑽空子 謝偉俊：倘合理應聆聽

立法會昨舉行聯席會議，共26名議員就政府書面意見書摘要發言。謝偉俊問及，政府會否參考無正式遞交的意見，包括網上意見、前律政司長梁愛詩受訪及立法會前主席曾鈺成在報章的撰稿等；另關注諮詢結束後，港府會否再採納其他意見並修訂立法建議，抑或「大局已定」。林定國則稱，政府正積極草擬法例，提交立法會將討論，屆時公眾亦會知道相關內容，當局會保持開放態度需否優化。

保安局長鄧炳強補充，反對意見書有一半無署名或不能辨認；另四分一反對意見屬反華或被通緝者，如同「賊仔不想人鎖好門窗」；亦涉誤導內容，「講到（立法後）無自由，講句說話都不行」，刻意抹黑23條，局方會用作理解市民有何誤會，日後清楚解說。

反華組織通緝犯提意見

政府稱須考慮背景

政府提到9份反對意見書來自境外反華組織，包括香港監察、國際特赦組織、香港民主委員會等，有3份來自與潛逃外國者同姓名的人，包括許智峯、張崑陽及劉祖廸，另有一份來自「正因被控危害國安罪行而等候審訊者」，但未有透露名字。政府指出，在考慮反對意見時，必須考慮上述背景。

因「煽惑他人明知而參與未經批准集結」而服刑的前支聯會副主席鄒幸彤，上周二在facebook專頁稱已向政府提交意見書，要求政府停止23條立法，全面檢討「國家安全」相關法律執行情况，她認為是次立法使用「國安」概念「無所不包、無遠弗屆」。

（23條立法）