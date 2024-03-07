丁：23條盡快立 護國安須十分清醒

【明報專訊】政府正就《基本法》23條立法，在北京出席全國兩會的港區人代、政協，會見北京官員的場合都提到23條，主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥昨日出席港澳政協聯組會議，據悉丁在會上發言逾40分鐘，指23條要盡快完成立法，但沒有提出具體時間表，並要求港澳委員在維護國安的問題上「一定要十分清醒，九分九都不行」。
中新社昨晚發稿，引述丁薛祥在會上稱要築牢維護國家安全屏障，支持香港盡快完成基本法第23條立法，健全澳門維護國家安全制度機制，確保一國兩制實踐行穩致遠。
政協會議發言 國安內容多
綜合與會者的內容，丁薛祥在會上的發言主要圍繞經濟發展、國家安全，有與會者形容，丁會上談及國家安全的部分較多，並引述丁表示，現有不少針對香港、中國的指控、打壓、抹黑，無疑構成挑戰，但強調中國發展勢頭一定向好，保持做應做的事，不要被指控抹黑影響，對內地及香港經濟有信心，毋須憂慮。
全國政協蘇長荣會後引述丁薛祥說，對方沒有為23條立法提出時間表，僅稱沒有國家安全「一國兩制、繁榮安定都無從談起來」。他又引述對方提及現時形勢嚴峻，包括「軟對抗」、對付香港的攻擊，認為西方的打壓確實存在，屬於對香港的挑戰。
問到丁薛祥在維護國安上有何囑咐，蘇長荣稱，丁薛祥提醒他們支持23條立法要有清醒的認識，「維護國安這個大是大非的問題上，港澳區委員一定要十分清醒，九分九都不行，要旗幟鮮明」。
政協常委蔡冠深表示，丁薛祥稱在一國兩制下對香港前景充滿信心，稱23條立法愈快愈好，立法後可全力發展經濟。