丁：23條盡快立 護國安須十分清醒

中新社昨晚發稿，引述丁薛祥在會上稱要築牢維護國家安全屏障，支持香港盡快完成基本法第23條立法，健全澳門維護國家安全制度機制，確保一國兩制實踐行穩致遠。

政協會議發言 國安內容多

綜合與會者的內容，丁薛祥在會上的發言主要圍繞經濟發展、國家安全，有與會者形容，丁會上談及國家安全的部分較多，並引述丁表示，現有不少針對香港、中國的指控、打壓、抹黑，無疑構成挑戰，但強調中國發展勢頭一定向好，保持做應做的事，不要被指控抹黑影響，對內地及香港經濟有信心，毋須憂慮。

全國政協蘇長荣會後引述丁薛祥說，對方沒有為23條立法提出時間表，僅稱沒有國家安全「一國兩制、繁榮安定都無從談起來」。他又引述對方提及現時形勢嚴峻，包括「軟對抗」、對付香港的攻擊，認為西方的打壓確實存在，屬於對香港的挑戰。

問到丁薛祥在維護國安上有何囑咐，蘇長荣稱，丁薛祥提醒他們支持23條立法要有清醒的認識，「維護國安這個大是大非的問題上，港澳區委員一定要十分清醒，九分九都不行，要旗幟鮮明」。

政協常委蔡冠深表示，丁薛祥稱在一國兩制下對香港前景充滿信心，稱23條立法愈快愈好，立法後可全力發展經濟。

（23條立法）