楊艾文倡刪煽動罪兩種意圖 稱現例已涵

據劍橋網上字典，disaffection解作「（對制度、機構或思想的）不滿」，林語堂《當代漢英詞典》則將「disaffected」譯作疑貳（產生異心）。

「離叛」屬平常情緒 建議刪除

楊艾文稱，控罪中憎恨或藐視均是十分強烈情緒，「disaffection」則是十分平常情緒，「對一件事沒有好感，就是不滿，（例如）我對榴槤或辣的食物沒有好感」。他舉例，不喜歡國家根本制度的某元素，單純感覺不應構成犯法。

憂間諜罪礙外國交流 籲收窄手段

楊艾文又指出，間諜罪中其中犯罪手段是意圖危害國安下，取得、收集或管有對境外勢力有用的資料或文件，恐對合法接觸領事館成員造成寒蟬效應。他舉例，如澄清法律或誤解，乃至說好香港故事，雖無危害國安意圖，難免向境外勢力「提供有用的資訊」。他建議收窄犯罪手段或加入豁免，容許與外國組織的正常政治活動或交流。

至於備受關注的國家機密，楊艾文建議，除仿效2003年引入公眾利益作披露國家機密罪的辯護理由，同時應引入機制讓持有機密者可申請合法權限披露有關內容。他形容，只要申請不招致入罪，機制可提升確定性及預測性。

他又建議釐清多個定義，例如煽惑公職人員「放棄擁護《基本法》或放棄向香港特區效忠」意思含糊，應更清晰列明煽惑公職人員「進行可能危害國安的行為」。

（23條立法）