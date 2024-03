彭博錯報「港禁Tg Signal」 林定國：絕無意圖禁社交媒體

【明報專訊】政府昨日公布《基本法》的23條書面意見摘要及回應,展示有市民提出應禁用Telegram等通訊軟件。通訊社彭博在中午一度報道指香港在23條諮詢總結涵蓋禁用通訊軟件Telegram和Signal「HK says Telegram / Signal should be prohibited in Article 23 proposal」,其後刪除標題及另出更正標題。至下午,律政司長林定國在立法會會議上稱,「可斬釘截鐵地說絕無任何意圖禁制任何社交媒體」。保安局長鄧炳強期望,彭博看到政府澄清後會自行修正「假新聞」,稱「否則只有進一步令公信力流失」。