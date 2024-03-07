彭博錯報「港禁Tg Signal」 林定國：絕無意圖禁社交媒體

彭博更正稱誤當意見為建議 政府譴責

彭博發言人昨晚回應本報，稱公司昨刊出兩則標題，誤將公眾的意見當作為港府就《基本法》23條的建議，指有關標題是錯誤發布，已在首次發布後10分鐘內更正。

立法會昨天舉行聯席會議，新民黨葉劉淑儀提到，彭博中午的報道刊出後，接到很多恐慌性的回應，引述有迪拜友人問及港府是否禁用YouTube和facebook；另有人指其子女和優才均不會來港了，故要求政府澄清及與彭博理論。

葉劉：接很多恐慌回應 有稱子女不來港了

林定國表示，政府不會阻止一個工具存在，23條立法是要針對有人利用、濫用或誤用這工具散播危害國安言論，指明是針對內容及發布的人，而非媒體。他斥極有理由懷疑是一些唯恐天下不亂者藉散播危言聳聽的言論阻礙立法。鄧炳強則自言為「應變反駁隊」隊長，留意到很多人就當局諮詢文件，選一兩句誤導市民，惟這只是一小撮人的意見，澄清不會一刀切禁用社交媒體。

政府昨晚發聲明，指對錯誤報道產生誤解和恐慌表示強烈不滿和譴責，重申並無建議禁止任何社交媒體、影片分享平台或串流平台在港運作。

翻查政府昨日公布的諮詢摘要，有市民建議「將facebook、YouTube等網站撤出香港市場」，有人「擔心香港會禁止市民使用西方社交媒體，會對市民生活造成不便」；另有人認為，Telegram、Signal及部分加密通訊軟件具「統領行動」、發布煽動消息等性質，成為「犯罪分子罪惡溫牀」；有人認為Telegram「曾在暴亂中發揮主導作用」，要求禁用 。

（23條立法）