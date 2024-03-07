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要聞

泄密罪「公眾利益」抗辯門檻高 「大部分情况未必符合」

【明報專訊】《基本法》23條公眾諮詢上周結束，其中較受關注之處是「公眾利益」能否作為國家秘密罪的抗辯理由。保安局長鄧炳強昨日說，相關議題佔諮詢文件較多篇幅，有人憂誤墮法網，故會認真考慮是否加入豁免條款，但強調門檻應很高，披露相關公眾利益遠遠大於不去披露，及披露是否唯一維護公眾利益的方法等。書面建議摘要亦提及，所謂「公眾利益」必須是很重大公眾利益，有關公眾利益大於國安風險，亦非單純滿足公眾好奇心，而「大部分情况下未必符合這一門檻」。

大律師公會上月發表意見書，建議考慮引入「公眾利益」作抗辯理由，涵蓋所有可能干犯者，而非限於新聞從業員。公會認為，任何人在相關罪行下都可能干犯罪行，故辯護不能只限新聞從業員；惟認同辯護門檻不能低以防被濫用。律師會亦建議參考加拿大《資訊安全法》做法，為國家秘密罪引入公眾利益辯護，即被告須證明披露機密信息的公眾利益，大於保密的公眾利益，及須符合特定程序向相關政府部門匯報才可引用。

政府：「煽動意圖」罪行元素不清 立法釐清

至於就具煽動意圖行為方面，政府的諮詢書面意見摘要，引述有法律團體認為，意圖煽惑他人作出「不遵守香港特區法律」，或不服從根據特區法律發出的命令行為，「所涵蓋適用範圍過大」；另指有建議認為，界定煽動行為具主觀性，不同人對於煽動的理解和解釋可能不同，「需要確保執法的公平性和合理性」。

政府提到，現時「煽動意圖」相關罪行元素有不清晰之處，導致審訊時對罪行元素產生法律爭議，會透過是次立法及基於過往實際經驗，釐清或完善有關罪行元素。政府又指出，考慮到危害國安罪行的嚴重性，及過去幾年相關行為對本港的傷害及破壞，建議將「煽動意圖」罪及相關的「管有煽動刊物」罪罰則提高；另若干犯「煽動意圖」相關罪行時，如涉及勾結境外勢力，認為應屬「罪加一等」。

非法操練罪保留 純娛樂「戰爭遊戲」豁免

諮詢文件建議保留港英時代訂立的「非法操練」罪，經民聯議員陸瀚民昨關注，參與「戰爭遊戲」及持雙重國籍者服兵役會否獲豁免。鄧炳強指純粹娛樂會獲豁免，不會有模糊地方；而某人因在外地讀書或工作而要服兵役，並非法例針對的初衷，故亦會獲豁免；至於涉以其他科技訓練、與非法操練相關行為，他稱會研究將法例寫得盡量完備。

（23條立法）

相關字詞﹕非法操練罪 煽動意圖 基本法23條 國家秘密罪 公眾利益

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