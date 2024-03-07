羈留期限研2+14天 收緊早放監 政府公布23條意見摘要回應 倘涉外力「罪加一等」

消息：最快今開行會審議草案

消息稱政府最快今日召開行會會議審議23條草案，然後作刊憲程序，最快下周三呈交立法會首讀。

立法會保安事務委員會、司法及法律事務委員會、23條立法事宜小組委員會昨召開聯席會議，討論公眾諮詢結果，並公布諮詢意見摘要文件。23條立法建議檢視多項現行執法權力及相關機制，政府在回應公眾諮詢意見時，提出多項具體措施。就延長國安案件被捕人的羈留期限，當局表示將參考英國做法，考慮賦權裁判官授權警方將羈留期限由48小時延長最多14日（即2+14），並向有關人等施加適當限制。當局同時考慮制訂「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，立法禁止妨礙調查國安案件的行為。

文件提到，相關限制只會在合理、合法和必需的情况下實施，任何涉及限制人身自由的措施，均會考慮必須先獲法庭批准，並考慮設立機制容許被捕人向法庭提出覆核申請。

現時服刑中囚犯可因勤奮和行為良好獲扣減最多三分之一刑期，政府針對過去有國安案件被告出獄後在假釋監管期內潛逃，稱正積極考慮修例，收緊囚犯提早獲釋的門檻。當局指做法沒有改變法庭判刑，不存在「變相加刑」問題。

楊艾文：現已可暫控控罪方便調查

不解為何未能應付

港大法律學院教授楊艾文對於延長羈留期及限制囚犯提早獲釋有保留。他在提交的意見書中指出，延長羈留期限是根本性改變刑事司法制度，若因為英國有類似安排香港就應跟隨，說服力不足夠。他提醒，現行制度當局可暫控控罪以作進一步調查，倘涉及國安罪行當事人的保釋門檻更高，不清楚為何未能應付緊急調查需要。

大律師公會早前在意見書表示，延長羈留期原則上應由法庭把關，提及英國設嚴格程序。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國亦曾表示應交由法庭審批。民主黨提交意見時則關注延長羈留影響未被定罪者的人身自由，認為不應輕率引入。

至於收緊提早獲釋門檻，曾任監管釋囚委員會成員的楊艾文說，以往很多非國安案件的囚犯如牽涉性罪行，常被拒提早獲釋，質疑建議是單純為國安案件製造例外。政府日前回覆本報查詢稱，修改獲釋門檻的建議將適用於被裁定違犯危害國安罪行的囚犯。

鄧炳強：有促撤潛逃者專業資格 積極考慮

多名議員關注當局會否採取更有力措施防止違反國安罪行者潛逃，保安局長鄧炳強昨稱諮詢期聽到不同意見，如取消潛逃者在香港的專業資格、商業登記及董事身分，會積極考慮。

政府在回應公眾諮詢意見時表示，就煽動意圖罪、煽惑離叛罪、非法披露「國家秘密」相關罪行及危害國家安全的破壞活動罪，如果涉及勾結境外勢力，將會「罪加一等」。針對公職人員及政府承辦商，當局表示如果在沒有合法權限下披露憑其身分獲取的「國家秘密」，同樣應該「罪加一等」。

議員關注拾「國家秘密」違法否

林定國：立法將會顧及

立法會議員楊永杰在聯席會議上關注如果有市民在街頭拾獲「國家秘密」會否違法。律政司長林定國說，市民只要不是明知而非法獲取國家秘密就不會違法，立法時將顧及這些情况，要求在合理時間內將機密資料交還政府。

林定國昨稱立法工作政府全速爭分奪秒，他會後被問到是否計劃下周將草案首讀時未有回應。

明報記者

（23條立法）

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