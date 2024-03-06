首份工作報告未提23條 李強籲港澳發揮優勢建設灣區

鄭雁雄囑港提高金融競爭力

港區全國人大代表團昨午舉行會議審議政府工作報告，中聯辦主任鄭雁雄出席並發言。中聯辦晚上發稿稱，鄭雁雄指香港要「更好服務金融強國建設」，金融是國民經濟的血脈，強國建設離不開金融支撐，「香港國際金融中心既是香港的亮麗名片，也是國家推進金融強國建設的寶貴財富和重要一環」，形容香港是匯聚國際金融資本的「超級聚寶盆」，對接國際金融規則的「超級聯繫人」，是運籌對外金融關係的「超級支撐點」，香港要「行動起來」，防範化解金融風險，提高金融競爭力，提振國際投資者信心，擦亮國際金融中心的金字招牌。

近年政府工作報告大都提到「全面準確貫徹一國兩制」、「落實愛國者治港」、「推進大灣區建設」等；今年總理工作報告有關港澳部分的篇幅較以往短，亦無提及去年加入的「維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序」。人大會議定於下周一上午閉幕。

李家超：報告撐港發展經濟感鼓舞

特首李家超昨日在北京人民大會堂列席開幕式，之後見本港傳媒，表示對報告提到支持香港發展經濟、改善民生感到鼓舞。港區全國人大代表團長馬逢國認為報告談及香港部分的內容，與中央過去在不同重要場合所述高度一致，即貫徹一國兩制，強調是長期國策。人大常委李慧琼提到常委會未來將有支持民營企業、促進外商投資的法例。她早前亦拜託有關旅遊當局，希望推出方便外國人來華旅遊、生活、投資的措施，高興見到今次報告有正面回應，相信好快會推出。

報告較少着墨國安，李相信當23條完成立法，國家安全屏障會進一步築牢。她透露與全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀見面時，彼此有相同看法，認為23條屬本地立法，兩會應聚焦國家大事。

全國政協常委唐英年稱，總理工作報告再表明中央在一國兩制堅定不移、支持香港發展經濟。政協常委林建岳認為在加大吸引外資力度方面，港具獨特優勢，能聯通國內國際兩市場，為內地企業境外融資及「走出去」，推動更多內地企業來港上市、發債。

港區全國政協陳清霞認為在大灣區建設上，香港可加快轉型為「增值型超級聯繫人」，加快引進國際科技人才和科技創新型企業聚集。港區全國人代梁美芬認為工作報告提到港澳與一國兩制的部分不算長，但「一錘定音」維護一國兩制。

明報記者 馮樂琳 北京報道

（2024全國兩會）