重慶書記袁家軍：去年風險研判及時 沒出現金融危機

首代表團向外媒開放 全場爆滿

重慶是第一個向外媒開放團組活動的代表團，這也是2019年以來，兩會首次恢復開放團組活動。多家央媒和美聯社、彭博社等合共112個境內外媒體出席，全場位置坐滿。

對於重慶的今年工作，袁家軍表示，去年重慶地區生產總值（GDP）增速達6%，高於全國增速，經濟總量突破3萬億元人民幣，今年目標設在6%左右的增速，同樣高於全國目標，「跳一跳，夠得着」。在建設「平安重慶」方面，持續打好地方隱形債務和國企債務風險化解的攻堅戰，應對房地產要做好「保交樓」收官戰。

袁家軍是航天背景出身，曾擔任神州二號至五號飛船系統總指揮。昨在現場提問環節，有外媒記者問到，設計宇宙飛船和管理重慶哪個更有挑戰性？「This is a personal question」（這是一個私人問題），袁家軍先是笑着用英文回答，隨後指設計飛船是封閉巨系統，晚上累了，把設計圖紙鎖到抽屜，第二天也不會變；但社會管理工作是開放複雜巨系統，跟人打交道，「今天你說好了，明天它變了，變了你怎麼變？」他稱二者最重要是要構建一個重大風險管控體系和有效的機制，都是挑戰。

明報記者 沈燕媚

（2024全國兩會）