軍費增幅再超GDP增長 近5年最高

【明報專訊】財政部在第十四屆全國人民代表大會第二次會議提交的預算草案顯示，2024年全國財政安排國防支出預算16655.4億元人民幣，增長7.2%與去年持平，同為近5年來最高。今年軍費增幅再度超過約5%的國內生產總值（GDP）增長，內地軍事專家表示，目前中國國防費與應對安全威脅的需求還顯不足，與主要戰略對手相比差距很大，應當有不斷增長的必要和空間。
專家：增長克制 比不上美日
財政部預算報告草案中還提到，全面推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。研究完善優撫對象撫恤和生活補助標準動態調整機制，支援做好退役軍人安置、就業等工作。報告表示，2023年編列的國防支出全數執行完畢。
《環球時報》引述軍事專家張軍社表示，在國際安全形勢嚴峻和國家經濟發展持續穩定的前提下，中國國防費預算連續9年增長沒有達到兩位數（見表），不像美國、日本那樣不斷刷新軍費增長記錄，表明中國國防費的增長是克制的，也說明中國無意與其他國家開展軍備競爭，表明中國奉行防禦性的國防政策和積極防禦的軍事戰略。
專家：「台獨」猖獗 須有強大軍隊
另一名匿名軍事專家表示，中國多年來國防費所佔GDP的比例都維持在1.5%以內，甚至低於世界平均水平（2.5%）的40%，目前中國國防費與應對安全威脅的需求還顯不足，與主要戰略對手相比差距很大，應當有不斷增長的必要和空間。他認為，國際安全形勢嚴峻複雜，中國是陸地邊界和海洋權益問題最複雜的國家之一，而「台獨」分裂勢力活動猖獗，軍事鬥爭任務艱巨繁重，必須有強大軍隊。
總理李強昨日在工作報告中對台工作部分指出，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進統一大業。
台灣外交部發言人劉永健對此表示，李強說法是老調重彈，強調中華人民共和國也未曾有一天統治過台灣。他指任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海現狀及國際公認客觀事實。