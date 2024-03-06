李強：主動對接國際規則 穩步擴開放 放寬外資准入限制 准平等參與政府採購

中國對外開放程度關乎全球經濟，一直備受外界關注，從此前的「內循環」概念，到本屆全國人大會議取消總理記者會，都被一些輿論解讀為改革開放的倒退。昨日李強在政府工作報告用了大篇幅闡述對外開放政策。

「從根本上說，推動高質量發展要靠改革；要以更大的決心和力度深化改革開放。」李強強調，國有企業、民營企業、外資企業都是現代化建設的重要力量。

李強展望來年工作時，在「擴大高水平對外開放，促進互利共贏」一節中提出多項促進外貿的具體措施。他說，要加強進出口信貸和出口信保支持，優化跨境結算、匯率風險管理等服務，支持企業開拓多元化市場；促進跨境電商等新業態健康發展，優化海外倉佈局，支持加工貿易提檔升級，拓展中間品貿易、綠色貿易等新增長點。

擴優質產品進口 辦好重大展會

李強指出，要積極擴大優質產品進口；全面實施跨境服務貿易負面清單；加快內外貿一體化發展等。同時要辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重大展會；加快國際物流體系建設，打造智慧海關，助力外貿企業降本提效。

至於如何加大吸引外資力度，李強提出要繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。鼓勵外資企業境內再投資；落實好外資企業國民待遇，保障依法平等參與政府採購、招標投標、標準制定，推動解決數據跨境流動等問題。

他也表示，將賦予自貿試驗區、海南自由貿易港等更多自主權，推動高質量共建「一帶一路」走深走實，加快建設西部陸海新通道等。

蔣成華：美誇大風險 抑外資信心

全國人大代表、外事委員會委員蔣成華昨受訪表示，美國誇大地緣政治風險，讓外資企業對中國的信心產生抑制作用。但他相信，中國畢竟有着14億人口的龐大市場，任何一個希望擴大規模的企業都不能忽視。《政府工作報告》中提到許多深化改革、擴大開放的措施，「未來我們在吸引外資方面，不會一直處於下降的狀態」。

「走出去」挑戰多 蔣：勿只盯美歐

目前中國企業「走出去」也面臨不少挑戰，蔣成華稱企業應習慣去開拓更多國際市場，而不是只盯住北美、歐洲；未來中國可能通過「一帶一路」對外投資，在當地經營來推動貿易發展。

全國政協委員、上海均瑤集團董事長王均金昨出席政協小組會議時指出，不僅要倡導「走出去」，還要講「引進來」，引進來投資、交流和消費，推動高水平開放。

（2024全國兩會）