明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

政協工作展望 連續兩年未提港

【明報專訊】全國政協十四屆二次會議昨午在北京開幕，主席王滬寧發表任內首份工作報告，報告的工作展望繼續未提港澳內容。報告回顧去年工作時就港澳事務着墨不多，提及研究促進港澳青年融入國家發展大局等，惟沒談國安，是自《港區國安法》實施後首次。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，因國安格局已徹底重塑，《基本法》23條立法無懸念。他說王滬寧提港澳青年，反映中央認為青年工作不足，有待加強。

未提國安 劉兆佳：格局已重塑

王的工作報告中，關於港澳篇幅約50字，較去年80字進一步縮減。報告回顧過去一年工作，表示全國政協研究如何促進港澳青年較好融入國家發展大局等，組織深化港澳與內地交流合作的專題視察，完善聯繫港澳政協委員工作機制。而在展望來年工作的章節，則繼去年後再度未提港澳。近年政協報告涉港內容均談及國安（見表），今年未提國安或23條。

報告言青年工作 料認為港不足

劉兆佳表示，近年政協報告關於香港的篇幅一直減少，代表香港問題趨穩定，中央較關注國家經濟、中美關係等。對於今年報告沒談本港國安問題，劉認為國安形勢有改善，外部勢力受壓制，格局已徹底重塑，「使乜講咁多嘢？」亦毋須刻意督促政協委員大力支持立法。今年報告提到促進港澳青年融入國家發展大局，劉說反映中央認為青年工作有不足，冀透過加強青年教育、為他們創造機遇，避免青年再受「反中亂港」思想煽動。

全國政協陳清霞認為，今年報告較以往簡短和具體，訂立國安法後本港問題基本已解決，不再需特別強調香港事務。她說本港只是國家其中一個特區，報告不應突顯香港。另一全國政協容永祺認為，政協工作報告屬全國層面，不多提香港屬正常。

港澳辦主任夏寶龍前晚會見港區政協時稱要協助政府拼經濟，身兼廠商會會長的全國政協盧金榮認為，香港應有更多創新發展模式及方向，被問現時招數是否不夠創新，他說當局很努力，大家要努力和配合，需做好旅遊和國際聯繫。

（2024全國兩會）

相關字詞﹕23條立法 王滬寧 政協工作報告 兩會2024

上 / 下一篇新聞