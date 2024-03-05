夏寶龍晤港人代 囑防西方毁港經濟

馬逢國引述夏寶龍在席上表達了早前訪港感受，稱香港有很大進步，相當滿意，其中提到區議會、關愛隊等，對特區政府可形成強而有力支持。

馬又說，夏寶龍在多方面給予叮囑，包括要他們發揮人代角色，稱人代非常重要，最重要是支持特區政府依法施政、團結社會。副團長陳勇則引述夏寶龍在港感受到大家對未來發展有信心，強調特首李家超與政府工作很努力，要全力支持，為國家及特區政策建言獻策。

籲保持國際化市場化法治化

至於何時會見主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥，馬逢國說未有正式通知會見哪位國家領導人。

港區人代陳仲尼則引述夏寶龍稱，中央看重香港能發揮其作用及功能，特別是國際金融中心、航運中心、貿易中心及科創中心的角色，而香港要發展得好，一定要繼續保持國際化、市場化及法治化。

另外，不少人代及政協也會提案，身兼港區人代的自由黨副主席陳曉峰說， 將在兩會提出15份建議，包括香港的中港牌車輛檢驗施行「車輛兩地一檢」、放寬香港自資院校招收內地學生限額等。

（2024全國兩會）