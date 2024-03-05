23條料兩會後呈立會 人大發言人：利保福祉外資

婁勤儉提到，23條立法與《港區國安法》有效銜接，與本港其他法律共同構成系統完善的維護國家安全法律體系，有利於國家主權、安全、發展利益，確保香港長治久安，一國兩制行穩致遠。

國安部：仍有蛀蟲蠢蠢欲動

國家安全部表示，23條立法是「香港由治及興的一道必答題」，需要果斷完成立法，又稱有長期盤踞的反中亂港勢力惡劣本性難移，「仍有蛀蟲蠢蠢欲動」，伺機作亂，故要鞏固當前良好形勢，必須堅持總體國家安全觀，要果斷完成第23條立法。

黃志祥：不損外資信心

滕錦光：無礙大學氣氛

23條立法將於短期內提交立法會審議，全國政協兼立法會議員管浩鳴表示，23條立法將進入藍紙草案，預計政協會議結束返港後，立法會便會首讀、二讀，隨後就進入逐項審議階段。

全國政協兼基本法委員會前委員陳弘毅相信，23條立法將在短期內完成，政府短期內會向立法會提交草案審議，諮詢期內的不同意見，政府都會充分考慮。同是全國政協的大律師公會前主席譚允芝則表示，23條立法是憲制責任，一定要履行；對於文件新增「境外干預」罪等，譚允芝稱要先看條文，目前不回應。

全國政協兼理大校長滕錦光表示，香港有一國兩制的優勢，背靠祖國為發展帶來很多機會，相信比新加坡的機會更多，相信23條立法不可能影響香港的經濟發展，對大學的學術氛圍亦沒有影響，認為23條實施後會提供更安定的環境，讓社會一心一意地發展經濟。

全國政協兼嶺大協理副校長劉智鵬則認為，23條立法不會影響外地學生來港就讀。

歐盟：定義模糊 有蝕自由風險

另外，歐盟發言人表示，歐盟在港辦公室及在港成員，已就23條立法向港府提出意見文件。發言人稱，基於立法對在港的歐盟辦公室、成員國駐港總領事館，以及歐盟的公民、組織和公司等構成潛在影響，歐盟密切留意23條立法的程序。歐盟發言人續稱，對擬立法內容的定義和條款引起關注，特別是「國家秘密」的定義太闊，有關外部干涉的條款影響深遠，域外效力範圍的定義模糊，發言人認為法案有可能對香港基本自由構成侵蝕的風險。

明報記者 馮樂琳 北京報道

（2024全國兩會）