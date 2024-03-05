人大：續護南海主權 願與鄰國協商

對於南海問題，婁勤儉強調，中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願與有關國家通過對話協商妥善處理有關問題，共同維護南海地區和平安寧。

婁表示，中國反對陣營對抗和小圈子，中國與周邊國家合作屬開放、包容，而非排他。全國人大近年來發揮自身優勢，積極與周邊國家立法機構展開多層次、多渠道、寬領域的交流合作，為中國與周邊國家命運共同體建設鞏固民意基礎、提供法律保障。

外界關注美國大選年對中美關係的影響，婁對此表示，美國大選是美國內政，中方對此不持立場。「不論誰當選，我們都希望美方能夠同中方相向而行，推動中美關係朝着穩定健康、可持續的方向發展。」

盼下任美總統推動關係向穩

就軍費開支，婁勤儉表示，按國防法、預算法等法律法規要求，國防支出預算是國家整體預算一部分，國防支出預算每年都納入政府預算草案，由全國人大審查批准，依法管理使用。根據大會議程，本次大會也將審查政府預算草案報告，之後公布。婁強調：「與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。」

（2024全國兩會）