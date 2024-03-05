外媒稱修訂《反間諜法》致外企風險 婁勤儉：錯誤解讀

稱經濟回升向好趨勢沒變

2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，談及全國人大的立法工作將如何更好保障中國經濟發展，婁勤儉指出，中央經濟工作會議已經對紥實做好今年經濟工作作出了全面部署；全國人大及其常委會作為國家立法機關，主要通過行使國家立法權，為做好經濟工作、推動高質量發展提供法治保障，「總的看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，我們有足夠的信心和底氣」。

去年4月，全國人大常委會審議通過新修訂的《反間諜法》。婁勤儉就此答問說，新修訂的反間諜法並沒有擴大間諜行為的範圍，「我們反對通過曲解反間諜法抹黑破壞中國營商環境的行徑」。

婁勤儉強調，近年來，全國人大常委會先後制定和修改了多部涉外法律，並在本屆立法規劃中安排了多個涉外法律項目，為保護在華外國人和境外企業、組織的合法權益提供了法律依據，支持市場化、法治化、國際化一流營商環境建設。

婁表示，中國始終堅持改革開放基本國策，發展對外關係、促進友好交往，歡迎並吸引外國人和境外企業、組織來華商貿投資、交流合作。他強調，中國的大門對世界始終打開，不會關上。

（2024全國兩會）