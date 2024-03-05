明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

主席台觀察：兩會告別口罩 政協張曉明主席台就座

【明報專訊】全國兩會終於恢復了常態的採訪安排，不同於去年，今年政協大會開會前的廣播，已主動提醒政協委員入座前先除下口罩，包括坐在主席台上的委員均不再戴口罩。

昨午3時，在一片進場曲聲中，國家主席習近平帶領一眾黨和國家領導人面帶微笑步入主席台。他在入座前與背後一排的公安部長王小洪等人方向舉手打招呼。習近平坐下後，身旁的其他領導人也跟隨坐下。他與其他常委包括李強、趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希以及國家副主席韓正，都繫上了藍色系的領帶。發表報告的王滬寧繫則戴了深紅色領帶。

會議期間，習近平除了與身旁的李強有過不長於1分鐘的討論外，未與其他人主動交流。聽報告時，他凝視前方，並未閱讀報告。李希則不時低頭在稿子上劃線閱讀。

張又俠勤做筆記 梁振英受攝影關注

而最落力做筆記的莫過於中央軍委副主席張又俠，幾乎全程在筆記簿上低頭書寫，連工作人員添水時也絲毫不動搖。旁邊的天津市委書記陳敏爾則主動把杯子拿前，方便添水，廣東省委書記黃坤明伸手示意不需添。坐在第一排的全國政協副主席梁振英較受大會攝影關注，攝影師在他面前多次拍攝。他未有與旁邊的政協副主席蘇輝、帕巴拉交流。

剛被免去全國政協副秘書長職務的張曉明在主席台第五排就座（見A11），他不時與旁邊的全國政協常委、水利部原副部長陸桂華有互動。全國政協常委唐英年亦有列席。

雖說「政協拍手」是開會一大特色，不過今年報告少有談及統戰和港澳台等實質工作，只有在開場、換人和結束發言才聽到這些禮節性的掌聲。王滬寧發表政協報告期間，除在上場、鞠躬、發表報告完畢時分別有掌聲以外，讀報告時，在尾段「向廣大委員的共同努力表示感謝」的部分獲得一次掌聲，全場總共4次。

王滬寧報告四獲掌聲

會議4時許結束，當政協副主席高雲龍讀到「全面推進強國建設、對民族復興作出更大貢獻」作結時，王小洪已收起報告，並在結束時快速喝了一口水。習近平離場時，經過最高檢察長應勇的位置，面帶笑容指了指他，並說了一句話，應勇傾前傾聽；在經過現任全國政協常委、海南省前省委書記劉賜貴座位時，也與劉說了一句話後才離開。劉賜貴早年為習近平的福建舊部。

明報記者 沈燕媚

（2024全國兩會）

相關字詞﹕李強 習近平 兩會 明報 主席台觀察

上 / 下一篇新聞