主席台觀察：兩會告別口罩 政協張曉明主席台就座

昨午3時，在一片進場曲聲中，國家主席習近平帶領一眾黨和國家領導人面帶微笑步入主席台。他在入座前與背後一排的公安部長王小洪等人方向舉手打招呼。習近平坐下後，身旁的其他領導人也跟隨坐下。他與其他常委包括李強、趙樂際、蔡奇、丁薛祥、李希以及國家副主席韓正，都繫上了藍色系的領帶。發表報告的王滬寧繫則戴了深紅色領帶。

會議期間，習近平除了與身旁的李強有過不長於1分鐘的討論外，未與其他人主動交流。聽報告時，他凝視前方，並未閱讀報告。李希則不時低頭在稿子上劃線閱讀。

張又俠勤做筆記 梁振英受攝影關注

而最落力做筆記的莫過於中央軍委副主席張又俠，幾乎全程在筆記簿上低頭書寫，連工作人員添水時也絲毫不動搖。旁邊的天津市委書記陳敏爾則主動把杯子拿前，方便添水，廣東省委書記黃坤明伸手示意不需添。坐在第一排的全國政協副主席梁振英較受大會攝影關注，攝影師在他面前多次拍攝。他未有與旁邊的政協副主席蘇輝、帕巴拉交流。

剛被免去全國政協副秘書長職務的張曉明在主席台第五排就座（見A11），他不時與旁邊的全國政協常委、水利部原副部長陸桂華有互動。全國政協常委唐英年亦有列席。

雖說「政協拍手」是開會一大特色，不過今年報告少有談及統戰和港澳台等實質工作，只有在開場、換人和結束發言才聽到這些禮節性的掌聲。王滬寧發表政協報告期間，除在上場、鞠躬、發表報告完畢時分別有掌聲以外，讀報告時，在尾段「向廣大委員的共同努力表示感謝」的部分獲得一次掌聲，全場總共4次。

王滬寧報告四獲掌聲

會議4時許結束，當政協副主席高雲龍讀到「全面推進強國建設、對民族復興作出更大貢獻」作結時，王小洪已收起報告，並在結束時快速喝了一口水。習近平離場時，經過最高檢察長應勇的位置，面帶笑容指了指他，並說了一句話，應勇傾前傾聽；在經過現任全國政協常委、海南省前省委書記劉賜貴座位時，也與劉說了一句話後才離開。劉賜貴早年為習近平的福建舊部。

明報記者 沈燕媚

（2024全國兩會）