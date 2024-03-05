歷年總理語錄 朱鎔基棺材論矚目 劉銳紹難忘1987記招「咫尺間」答問

歷屆總理都在記者會上展示自己的風格，各有「金句」。接棒李鵬的朱鎔基1998年上任時留下「我準備了一百口棺材，九十九口給貪官，一口留給自己」名言。溫家寶在2012年記者會上提及文革，稱沒有政治改革的成功，經濟改革的成果會得而復失，文革悲劇可能重來。李克強2020年兩會稱全國仍有6億人月入僅為1000元人民幣。

時事評論員劉銳紹早年多次採訪中共黨代會、全國兩會，最令他印象深刻的是1987年十三大後的記者會，中外記者圍成大圈，趙紫陽、李鵬等5名政治局常委走入中間，面對記者逐個回答提問，「可謂咫尺之間的距離」。他說之後兩會逐漸走向開放，新聞官點記者提問也會內地、港、台、外媒「梅花間竹」給予機會，他後來曾帶領本港大學新聞系學生前往參與兩會，連學生也在人大記者會獲提問機會。

明報記者

（2024全國兩會）