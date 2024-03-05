連辦31年 總理記者會取消 海內外關注 李強今發表任內首份工作報告

發言人：社會主要關切 3報告已回應

增部長記招和「部長通道」場次

婁勤儉昨在全國人大會議首場記者會上解釋，李強今天將在人大開幕會上作政府工作報告，國家發改委、財政部將向大會書面提交計劃報告和預算報告，「應該說，社會的主要關切在上述三個報告中都有具體的回應」。

婁續稱，大會新聞中心將增加部長記者會和「部長通道」的場次和出席人數，邀請國務院有關部門主要負責人就外交、經濟、民生等主題回答中外記者提問，還將舉行代表團「開放團組」活動，辦好「代表通道」等，為中外記者提供更多採訪機會。

「統籌考慮以上安排，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情况，本屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。」婁勤儉話音剛落，記者竊竊私語、四圍對望，然後馬上低頭打字發消息。

有港政協感「奇怪」 有稱不意味地位降

去年的十四屆全國人大一次會議閉幕後，新一屆總理李強出席記者會，可能成為李強本屆任期第一次也是最後一次的兩會記者會。

海內外各界對消息大表意外。全國政協委員、中國駐美大使謝鋒昨午前往大會堂準備出席政協會議開幕會時被問到看法，他稍有遲疑答「我還第一次聽到這個（消息）」。

多名港區全國政協委員也被問及看法，中大工程學院副院長黃錦輝反問媒體「沒有嗎？」稱覺得「奇奇怪怪」，「如果交代一下比較好」。也有多名港區政協引用婁勤儉口徑回應取消屬正常，容永祺認為，取消記者會不意味總理地位下降，相信國家自有安排。港區人大代表團團長馬逢國表示昨晚與港澳辦主任夏寶龍會面時，對方未提及相關消息，馬認為總理記者會不一定是必要的恒常措施。

星學者：總理更似執行者

劉兆佳料「避外力唱衰中國」

美聯社引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說，新政策透露出的信息，是現在中國政治結構為黨領導一切，總理更像是執行者，所以「不再那麼重要」。美國加州大學聖迭戈分校政治經濟學副教授史宗翰（Victor Shin）評論：「我想投資者需要更多透明度，而不是更少。」

全國港澳研究會顧問劉兆佳估計，現時各界都關注中國經濟走勢，包括中央會推出什麼重大經濟政策以提振經濟等，而制定重大政策部署的三中全會並非在兩會前召開，所以總理在記者會可能未能充分回應，認為不開記者會是避免讓其他勢力「唱衰」中國。他又稱，重大政策由中共中央宣布，更能突顯共產黨在國家的領導地位；由負責相關政策範疇的部長解說，或比總理的解說更到位詳盡。

在昨日外交部記者會上，發言人毛寧被問及取消總理記者會的決定會否體現出一種對外不開放的態度，她說「你的擔心是沒有必要的」。不過，內地互聯網昨嚴格管控「總理記者會取消」有關議題討論，新浪微博也對相關話題設置搜索過濾。

另外，今次大會議程會審議政府工作報告、審議《國務院組織法》修訂草案等7項。

明報記者 歐陽偉昉、劉曉宇、王佩凡、馮樂琳、沈燕媚 北京直擊

（2024全國兩會）

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