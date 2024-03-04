明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

讓技工多學一門手藝 建造業推「一專多能」課

【明報專訊】建造業議會執行總監鄭定寕表示，為加強培訓建造業人手以應付未來基建發展，議會與合作培訓機構近年加強培訓力度，將建造業技術工人培訓名額的目標，由2021/22學年的6000個，兩年內增加至每學年最少1.2萬個，實際上2023/24學年已提供1.57萬個名額，遠較目標多，而課程加人創科元素，讓青年人發揮創意。發展局與議會最近亦合作推出「一專多能」課程，讓現職工友學多一門手藝，增加工作機會。

資助七成學費津貼 全年400名額

據發展局長甯漢豪昨發表的網誌介紹，「一專多能」課程透過議會資助七成學費津貼，課程合共50小時；由於預期大部分參加課程的學員都是現職從業員，培訓機構可因應學生情况安排培訓在平日、假日或晚上進行，提供更大彈性；議會首季先在機電工種試行計劃，例如電氣佈線和水喉，提供約150個名額，全年會提供共400個名額。

甯漢豪說，政府會繼續採取多管齊下策略，與建造業議會和業界合作，做好本地工人培訓「質」和「量」。發展局總助理秘書長（工務）陳敬德稱，明白提升現職工友技術水平對行業未來發展的重要，局方聯同議會和工會推出「一專多能」課程。香港機電業工會聯合會主席張永豪表示，機電業界支持開辦「一專多能」課程，形容課程非常受歡迎，稱課程可讓工友學習多門專業，靈活配對不同工作機會，例如電氣佈線工都可 學習安裝喉管技能，考取水喉工資格。

相關字詞﹕一專多能課程 建造業議會

上 / 下一篇新聞