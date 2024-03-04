讓技工多學一門手藝 建造業推「一專多能」課

資助七成學費津貼 全年400名額

據發展局長甯漢豪昨發表的網誌介紹，「一專多能」課程透過議會資助七成學費津貼，課程合共50小時；由於預期大部分參加課程的學員都是現職從業員，培訓機構可因應學生情况安排培訓在平日、假日或晚上進行，提供更大彈性；議會首季先在機電工種試行計劃，例如電氣佈線和水喉，提供約150個名額，全年會提供共400個名額。

甯漢豪說，政府會繼續採取多管齊下策略，與建造業議會和業界合作，做好本地工人培訓「質」和「量」。發展局總助理秘書長（工務）陳敬德稱，明白提升現職工友技術水平對行業未來發展的重要，局方聯同議會和工會推出「一專多能」課程。香港機電業工會聯合會主席張永豪表示，機電業界支持開辦「一專多能」課程，形容課程非常受歡迎，稱課程可讓工友學習多門專業，靈活配對不同工作機會，例如電氣佈線工都可 學習安裝喉管技能，考取水喉工資格。