高才招聘展吸2400人 求職屢碰壁者質疑港人才需求

4萬人已來港 孫玉菡稱計劃「效果好」

展覽昨於上環信德中心舉行，早上場內已滯滿逾百求職者，場外有近200人排隊等入場，大部分是循高才通計劃來港者。有近60間企業設招聘攤位，主要是金融及創科等企業，如匯豐銀行及數碼港等。勞福局長孫玉菡致辭時稱，高才通計劃截至昨日收到約7萬宗申請，有5.5萬宗已獲批，約4萬人已來港，「效果非常好」。另據當局去年11月向當時透過高才通簽證抵港逾6個月的5000名申請人及家屬發問卷，有54%人已就業，即近半未就業。

循高才通「B類」來港的王先生到場搵工，目標是覓得銀行業職位，他說今年初來港時已向多間企業交履歷表，皆未有回音。據他說，他曾在內地多間銀行工作共10多年，持有內地法律職業資格，但因香港實行普通法，加上他不諳粵語及英語「一般般」，相信是導致他未能覓得工作的主因。被問為何選擇來港發展，他說香港的金融及司法制度與內地不同，冀增值自己及加強語言能力，又指香港樓市已「撤辣」，若能搵到工，會考慮攜家人來港定居。

求職逾半年 曾月遞40份履歷表

勞福局早前指高才通截至去年底已批出逾5萬宗相關受養人申請，逾3萬人已來港。以受養人身分來港的譚先生稱，以往在廣州多間銀行工作共19年，任審批信用卡等後台崗位，他說去年7月至今仍未找到工作，曾一個月內遞交約40份履歷表，亦降低薪金要求，但「面試及筆試都沒有」。循高才通「A類」來港的譚太現於地產公司工作，她說當初為兩個孩子的教育才決定來港發展，指本港競爭較內地小，冀丈夫未來數月找到工作。

尚海龍：高才職位不足 匹配難

尚海龍向本報表示，據他了解展覽提供的職位薪金水平為2.5萬至10萬元不等，預計有逾200人獲聘。他說，本港職位空缺主要是服務業及低技術工種，人才則以百強大學畢業生為主，認為目前為高才匹配崗位有兩方面問題，包括本港提供針對高才的職位數量有一定不足，匹配度有差異，例如有高才原在內地從事設計新能源汽車，惟本地無相關職位，該名高才只能覓得廣告設計工作「做住先」。他透露協會下月會聯同貿發局再辦類似招聘展覽。