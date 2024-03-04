年度增5津助機構 多有建制背景

於1975年成立的元朗區婦女會有限公司於2023/24年度獲約137萬元津助。元朗區婦女會主席林慧明現為元朗區議會地區委員會界別議員，該會近期表明支持23條立法，前年曾辦慶回歸25周年匯演。

同樣獲約137萬元津助的觀塘民聯會於1974年創立，在區內提供幼兒、青少年、長者、新來港者等服務，理事長為身兼觀塘區議員委任議員的民建聯洪錦鉉，該會永遠名譽會長包括民建聯譚耀宗、工聯會陳婉嫻。除了社福服務，該會近期曾舉辦「2023全民國家安全教育日」活動、「賀建黨百年 慶香港回歸」綜合文藝嘉年華。

獲近274萬元津助的九龍婦女聯會有限公司，現獲社署資助營辦兩間學前兒童課餘託管中心。九龍婦女聯會於2000年成立，現任會長陸海曾於2021年自動當選選委會「第五界別」選委。

獲約137萬元津助的民社服務中心，於2002年因應貧窮問題成立，為貧困家庭和長者提供支援，總幹事伍杏修為粵港澳大灣區香港社會服務專業聯盟秘書長，曾任香港復康會總裁。同獲137萬元津助的街坊工友服務處教育中心有限公司協助工友提升就業技能，並為幼兒及成人提供持續教育及興趣課程。